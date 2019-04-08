الشهية تعبر عن رغبة الإنسان في تناول الطعام

الشهية المفتوحة من الأسباب التي تؤدي لزيادة الوزن، بسبب عدم قدرة بعض الأشخاص على مقاومة إغراء الطعام، وبالتالي الإفراط في تناول كميات منه، مما يؤدي لتراكم الدهون، وزيادة الوزن، وفيما يلي سنتناول 8 وصفات طبيعية لسدّ الشهية وتخفيف الوزن وأهم النصائح لسدّ الشهية:

1- الرمان والزنجبيل

نضع في لتر ماء منقّى حبوب حبة رمان، وملعقة شاي، وملعقة كمون، وملعقة زنجبيل، وبعض أوراق النعناع، ونغليها جيداً، ونتركها حتى تبرد، ونصفّيها بعد ذلك، ثم نشرب كوباً قبل تناول الطعام بنصف ساعة. بذور الشمر نضع في وعاء ملعقة كبيرة من بذور الشمر، ونصف ملعقة كبيرة شاي أسود، وعود قرفة، وملعقتين كبيرتين عصير ليمون، ونضيف إليهم الماء الساخن، ونترك الخليط حتى يبرد، ثم نشربه فاتراً على الريق قبل تناول وجبة الإفطار بخمس عشرة دقيقة.

2- الخيار والليمون

نضع حبتين من الخيار المقطّع، وحبتين من الليمون المقطّع، وعود من القرفة في لتر من الماء، ونترك الخليط يوماً كاملاً، ونتناول منه بعد ذلك أربعة أكواب قبل وجبة الإفطار، وكوبين قبل وجبة الغداء، وكوبين قبل وجبة العشاء.

3- خل التفاح والنعناع

نغمس ربع حزمة من البقدونس، في القليل من الخلّ، ونتناولها قبل أيّ وجبة بنصف ساعة.

4- البقدونس

نغلي نصف حزمة من البقدونس في القليل من الماء، ونتناول من المغليّ كوباً قبل أيّ وجبة بحوالي ساعتين.

5- الشاي الأخضر والزنجبيل

نمزج ملعقة كبيرة من كل من الشاي الأخضر، والزنجبيل، والكمون، والميرمية، مع حبة ليمون، في أربعة أكواب من الماء، ونضعها على النار حتى الغليان، ثم نشرب من الخليط كوباً على الريق في الصباح، وكوباً قبل العشاء.

6- العسل

نتناول ملعقة كبيرة من العسل على الريق، ونشرب بعدها كوباً من الماء، وبعد نصف ساعة نشرب كوباً من الشاي غير المحلّى.

7- قشر البصل

ننظف بعضاً من قشر البصل المستخدم في الطعام، ونغليه في كوب من الماء ونصفّيه، ثم نتناول منه كوباً قبل كل وجبة.

8- بودرة القرفة

نمزج ملعقة من العسل، ونصف ملعقة من القرفة في كوب ماء، ونضع المزيج في قدر، ونضعه على النار، ثم نقسم الخليط في كوبين، كوب نتناوله صباحاً قبل الإفطار، وكوب مساءً قبل العشاء.

أما أهم النصائح لسدّ الشهية:

1- تعزيز الغذاء بالألياف، وذلك لأنّها تتميّز بقدرتها على تعزيز الشعور بالشبع، وعدم الحاجة لتناول الطعام.

2- تناول طبق من الحساء قبل تناول الوجبة الرئيسيّة.

3- تناول طبق سلطة كبير قبل تناول الطعام، فذلك يساهم في الشعور بالشبع، وتخفيض الطعام الممكن تناوله من قبل الشخص بنسبة 12%.

4- تناول حفنة من المكسّرات غير المحمّصة كاللوز، والجوز، فهي تعمل على السيطرة على الجوع، وحفظ مستوى الطاقة في الجسم لمدّة أطول.

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