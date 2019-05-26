وصفات طبيعية لعلاج الإسهال عند الأطفال

يتعرض العديد من الأطفال للإسهال، و ذلك إما بسبب التعرض للتيارات الباردة، أو بسبب تناول طعام ملوث، أو تأثير بعض الأدوية و غيرها من الأسباب، مما يسبب القلق للأمهات و تحتار في كيفية علاج الإسهال و التخلص منه، حيث أن استمراره يمكن أن يسبب مخاطر و مضاعفات خطيرة على صحة الطفل.

نقدم لك بعض الحلول الطبيعية لعلاج الاسهال :

الليمون والعسل. يمزج عصير نصف ليمونة و ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي و ملعقة صغيرة من مسحوق الحمص، ويحرك المزيج جيدا ثم يعطى للطفل ملعقة كبيرة خمس مرات يوميا، ثم تنتقص الكمية تدريجيا كلما قل الإسهال.

الزبادي والحبة السوداء. يعطى للطفل كوب زبادي مع ملعقة كبيرة زيت الحبة السوداء مرتين يوميا حتى يختفي الإسهال.

الجزر. يسلق كمية من الجزر ثم يوضع عليه كمية من الملح، و ترك الجزر على نار هادئة لمدة ساعتين، و يعطى للطفل المصاب خلال النهار عوضا عن الحليب.

عصير الرمان. يعطى للطفل عصير الرمان فهو علاج فعال للإسهال، فإن لم يتوفر العصير الطازج فيعطى مغلي قشر الرمان و يستحسن أن تحتفظ الأم بقشر الرمان بعد تجفيفه لاستعماله عند اللزوم.