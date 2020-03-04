وصفات طبيعية للتخلص من بثور الظهر

هل تعانين من مشكلة البثور؟ هل انتقلت المشكلة الى الظهر؟ تعالي نتعرف على الأسباب:

طبيعة البشرة (تظهر حبوب الجسم عادة في البشرة النشطة والدهنية).

ارتداء ملابس تحتوي على أقمشة صناعية لا تمتص العرق مما يجعل الجلد أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا والفطريات.

انسداد المسام.

بعض العادات الغذائية الخاطئة (مثل الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة).

الإهمال في تقشير بشرة الجسم ( الأمر الذي يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميت).

الوصفات الطبيعية المجربة للتخلص من الحبوب والبثور :

زيت جوز الهند:

ينصح العديد من خبراء العناية بالبشرة باستخدام زيت جوز الهند كدهان يومي على الظهر والأرداف للتخلص من الحبوب والبثور التي تظهر فيها تاركاً البشرة ناعمة وخالية من الحبوب.

العسل:

يحتوي العسل على مضادات حيوية طبيعية تساعد على التخلص من البكتيريا المسببة للحبوب والبثور. وقد استخدم منذ القدم للحفاظ على صحة البشرة وحيويتها. ضعي طبقة رقيقة على أماكن الحبوب والبثور لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر. تكرر هذه العملية مرة يومياً وستلاحظين تحسن ملحوظ.

صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم):

تعمل صودا الخبز على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت وتعمل على تنظيف المسام، كما تعمل على التخلص من الروائح الغير محببة. أضيفي ملعقة من صودا الخبز إلى ملعقة من الماء واستخدمي الخليط في تدليك المناطق المصابة في حركات دائرية لمدة 10 دقائق ويشطف بالماء الفاتر.

الليمون:

يعد عصير الليمون من العلاجات السحرية لبثور الظهر والأرداف، وذلك لما يحتويه من مضادات طبيعية للبكتيريا والفطريات المسببة للحبوب كما يعتبر كمبيض طبيعي للبشرة. استخدمي شرائح الليمون في تدليك المناطق المصابة بالحبوب بعد الإستحمام ثم يشطف الجسم بالماء الفاتر.

نصائح هامة:

اتبعي هذه الوصفات والنصائح للتخلص من حبوب الظهر والأرداف واحرصي دائماً على العناية ببشرتك للحفاظ على صحة الجلد وحيويته:

استخدام غسول الوجه:

استخدمي غسول مخصص للحبوب في تنظيف منطقة الظهر والأرداف باستخدام قطعة من القماش النظيف (لا تستخدمي لوفة حتى لا تنقل الحبوب من الظهر والأرداف إلى مناطق الجسم الأخرى) ثم يشطف بالماء الفاتر. يعمل الغسول على التخلص من البكتيريا والفطريات المسببة للحبوب والبثور.

تغيير الملابس الداخلية بصفة مستمرة:

نظراً لأن السبب الرئيسي لتكون الحبوب هو البكتيريا والفطريات فإن استخدام ملابس داخلية قطنية يساعد على امتصاص العرق والرطوبة. ويفضل تغيير الملابس الداخلية يومياً لتجنب العدوى.

استخدام المستحضرات التي تحتوي على حمض الساليساليك:

يعمل حمض الساليساليك على تقشير الجلد بفاعلية مما يساعد على تنظيف المسام ويمنع انسدادها. كما يمكنكِ استخدام المستحضرات التي تحتوي على مادة Benzoyl Peroxide وهي أحد المواد التي تقضي على الحبوب نهائياً وتمنع انتشارها.