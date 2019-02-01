5 طرق سحرية للحصول على بشرة تشع نضارة وحيوية

1- اختيار الأطعمة المناسبة حاولي دوماً اختيار الأطعمة الصديقة للبشرة، ومن بينها سمك السلمون والأفوكادو والفراولة، وهي مواد غذائية غنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" وفيتامين "سي" و"فيتامين أي"، وتساعد على جعلك تبدين شابة لفترة طويلة.

إذا وجدت على وسادتك أكثر من 120 شعرة يوميًا، فانتبه!

2- مكعبات الثلج لا تحفز مكعبات الثلج خلايا البشرة فقط، بل تقلل من احتباس السوائل والشعيرات الدموية المرئية، مما يعطي البشرة مظهراً شابّاً. ضعي مكعبات الثلج في قطعة قماش موسلين ودلكي بها كافة أنحاء الوجه حتى تذوب بالكامل.

3- الوقوف على الرأس حاولي القيام بهذا التمرين فقط تحت إشراف مدرب مختص، حيث يساعد الوقوف رأساً على عقب على تسريع ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الوجه، وإزالة السموم والتخفيف من التجاعيد.

4- تمرين العنق إذا كان عنقك مشدوداً، لن تظهر التجاعيد عليه، حاولي الاستلقاء على ظهرك ورأسك على حافة السرير، ثم ارفعي رأسك 20 مرة.

5- الشاي الأخضر الشاي الأخضر من مضادات الأكسدة القوية التي تؤخر الشيخوخة، لذلك ينصح بشرب كوب من هذا المشروب السحري بشكل يومي.