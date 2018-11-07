أسباب شعور المرء بالدوخة المستمرة

من أسباب الدوخة المستمرة انخفاض مستوى السكّر في الدم

هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى شعور المرء بالدوخة المستمرة، يمكن أن تُصنّف حسب الأكثر انتشاراً وشيوعاً كالآتي:

- انخفاض مستوى السكّر في الدم. التهاب في الأذن الداخليّة؛ وهنا يحدث التهاب في العصب المسؤول عن إحداث التوازن في الجسم، فإلى جانب الدّوخة يشعر المرء أيضاً بالدوار والغثيان.

- انخفاض ضغط الدم.

- مرض منيير.

- ارتفاع ضغط الدم.

- عدم انتظام دقّات القلب.

- جلطة دماغيّة.

- نوبة قلبيّة.

- نزيف الدم، سواء كان نزيفاً داخلياً أو خارجيّاً.

- فرط التنفس.

- الجفاف وفقدان الجسم لكمية من سوائله.

- نوبة الهلع.

- داء الحركة.

- التعرّض لموجات الحَر الشديدة.

- نقص فيتامين ب-1 أو عنصر الثيامين.

- التهاب الأذن الوسطى.

- انخفاض درجة حرارة الجسم.

- مشاكل نفسيّة كالاكتئاب والقلق.

- قلة النوم والإرهاق والتعب.

- بعض الأدوية كعرض جانبيّ لها: من هذه الأدوية:

* الأدوية المهدّئة: مثل: الباربيتورات وبينزوديازبين والأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات.

* الأدوية المضادة للاختلاج: مثل: كاربامازبين وفينيتوين.

*الأدوية التي تسبّب سميّة في الأذن كعرض جانبيّ: مثل: جينتامايسين وسيسبلاتين.

- فقر الدم أو الأنيميا.

- الحمل.

- انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

- هبوط الضغط الانتصابيّ

- تناول الكحول.

- فقر الدم.

- تورّم في العصب السمعي المسؤول عن توازن الجسم.

- الصداع النصفيّ أو الشقيقة.

- مرض باركنسون.

- مرض التصلّب اللويحي.

- إصابة الرأس بحادث ما أو بضربة قويّة.

- الالتهاب الحاد في أي عضو من الجسم كالتهاب المعدة.

وقد أثبتت دراسات حديثة أنه إذا كان المريض يعاني من دوخة مستمرة ولم يصل الطبيب إلى تشخيص أي مرض أو سبب؛ فغالباً ما يكون الصداع النصفيّ أو القلق هما السبب.

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