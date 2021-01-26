وصفات لتشقق الشفاه في الشتاء!

يمكنك صنع قناع مرطب من مطبخك هو عبارة عن عسل عضوي وزبدة الكاكاو وزيت الزيتون واخلطي هذه المكونات في عجينة رقيقة وضعيها على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش.

اليكى بعض النصائح:

- تأكدى من شرب الكثير من الماء يوميًا فهو يساعد على بقاء الجلد بصحة جيدة وترطيبه.

- يعد الهواء الجاف في منزلك ومكان عملك سببًا كبيرًا لجفاف الشفاه ، خاصة في فصل الشتاء. هناك أيضًا طرق لجعل الهواء أكثر رطوبة في منزلك عن طريق ترك باب الحمام مفتوحًا أثناء الاستحمام ، وشراء بعض النباتات المنزلية ، وترك أوعية من الماء على المناضد.

- خذي شريحة رقيقة من الخيار أو معجون الخيار وضعيه على شفتيك لمدة 5-10 دقائق. جربي هذا كجزء من روتين جمالك لأوقات الشتاء.

- هي مرطبات ممتازة مثل زيت جوز الهند وزيت بذور العنب وزيت شجرة الشاي وزيت النيم وزيت اللوز وزيت الجوجوبا يمكنك اختيار أي شكل آخر من أشكال الزيت الطبيعي وامزجى بضع قطرات منه مع ملعقة من زيت جوز الهند. امزجيها وضعيها بسخاء على شفتيك. ستلاحظ فرقًا في غضون يومين تقريبًا. وعلاج تشقق الشفاه ضعي الزيوت بانتظام لإبعاد مشكلة تشقق الشفاه بشكل دائم.

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