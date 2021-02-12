وصفات لتفتيح البشرة الداكنة في منطقة الوجه!

في الآونة الأخيرة، بدأت المكونات الطبيعية تأخذ حيزاً كبيراً قي عالم الجمال، نظراً الى فعاليتها في مجال العناية بالبشرة من جهة، والى تزايد عدد النساء اللواتي يعملن من المنزل، واللواتي يبحثن عن خلطات طبيعية فعالة تعزز من جمال بشرتهن وإشراقتها، في ظل انتشار فيروس كورونا

لذلك، نرصد لك في هذا المقال، أقوى المكونات الطبيعية التي أثبتت قدرتها على تفتيح وتبييض البشرة الداكنة.



الزبادي والعسل

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقتين أخريين من العسل الطبيعي. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرتك واتركيه لمدة ساعة من الوقت، مع الحرص على تدليك البشرة بحركات دائرية هادئة. بعدها، نظفي بشرتك وشطفيها بالماء الدافئ.