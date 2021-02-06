استخدامات منزلية للطباشير غير متوقعة.. منها إزالة البقع!

الطباشير من الأشياء التي اعتادنا على استخدامها للكتابة في المدرسة، لكن هناك بعض الاستخدامات والفوائد المتعددة الفعالة التي قد لا نعرفها، يمكنك الاستفادة منها في منزلك:

- إزالة البقع من الملابس

يمكنك باستخدام الطباشير إزالة البقع الدهنية من الملابس، عن طريق فرك المنطقة بالطباشير وتركها لمدة 10 دقائق، ستلاحظين أن الطباشير يساعد على امتصاص البقع وإزالتها بسهولة.

- تنظيف ياقات القميص

افركي البقعة بشدة بالطباشير الأبيض، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم اغسليها سيمتص الطباشير الأوساخ الموجودة في ياقات القميص، وتبدو جديدة ذات بياض ناصع.

- إزالة بقع الدهون من الأحذية الجلدية

بسحق الطباشير حتى يصير كالبودرة ورشه على بقعة الدهون على الحذاء ليلا، ثم غسله في الصباح، سيساعد على امتصاص البقع من الجلد المدبوغ.

- إزالة العفن والروائح الكريهة من خزانة الملابس

تتغير رائحة الخزانة أثناء الاحتفاظ بالملابس لمدة طويلة، خاصة إذا كانت مغلقة لفترة كبيرة، يمكنك استخدام الطباشير لإزالة الروائح الكريهة والعفن، من خلال وضع قطعة منه داخل خزانة الملابس ستحافظ على رائحتها لأطول مدة ممكنة.

- الحفاظ على الفضة لامعة

لمنع الفضة من فقدان بريقها، احتفظ ببعض الطباشير في نفس مكان حفظ الإكسسوارات أو الملاعق الفضية، سيمنع الفضة من التشوه، ويساعد على امتصاص الرطوبة.

- التخلص من بقع الحوائط

بدلا من أن تبذلي كثيرا من الجهد لإزالة البقع من على الحائط، يمكنك تمرير قطعة طباشير بنفس لون الحائط على مكان البقعة، ستلاحظين أن البقعة اختفت تماما، وعادت جديدة مرة أخرى.

- إزالة الصدأ من المعادن

للحفاظ على المعادن الخاص بك من الصدأ، ونظرا لأن الطباشير يمتص الرطوبة، فإن وضع قطع من الطباشير في مكان احتفاظك بالأدوات المعدنية، ستساعد في منع أدواتك من الصدأ.

- التخلص من النمل

إذا كنت تعانين من مشكلة النمل في منزلك، يمكنك التخلص من النمل والآفات عن طريق رسم خطوط مع الطباشير عبر الباب الخاص بك، والنوافذ، وفتحات المطبخ، وأي مكان آخر تعتقدين أن النمل يمكن أن يأتي منه.

- تلميع رخام المطبخ

في وعاء صغير، قومي بسحق بعض قطع من الطباشير إلى أن يصبح كالبودرة، ثم اغمري قطعة قماش ناعمة في الماء، واغمسي طرفها في الطباشير المسحوق، ومرريها على الرخام، ثم اغسلي الرخام جيدا بالماء الدافئ وامسحيها حتى تجف، بهذه الطريقة تساعدك على إعادة لمعان الرخام.

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