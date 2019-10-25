وصفات لسلطات الخضار المزيّنة بالذرة الصفراء

يمكن أن نلبّي رغبتنا في تناول الذرة الحلوة عبر الذهاب إلى متاجر البقالة المحلية بحثاً عن أكواز الذرة الطازجة ثم قضم الحبات المقرمشة واحدة تلو الأخرى. بعد تناول الكمية الكافية، جربي هذه الوصفات الشهية التي تمنحك كميات مضاعفة منها مع السلطات التي تشمل أفضل منتجات الصيف السهلة التحضير.
حين فتحنا كتاب ميليسا هاملتون وكريستوفر هيرشايمر بعنوان Canal House Cooks Every Day، لفت انتباهنا بعض وصفات الحساء البارد بالذرة، لكن سرعان ما وقعنا تحت سحر طبق «السوكوتاش» التقليدي بالذرة والفاصولياء. نبدأ باستعمال بقايا الذرة ولا داعي لاحتساب المقادير بشكل متساوٍ بحسب الكاتبَين. هذه السلطة لا تتطلب دقة عالية بل يسهل تحضيرها. يمكنك إضافة بعض الزيتون والجبنة المالحة أيضاً.
سلطة «سوكوتاش» بالذرة والفاصولياء
طريقة الطبخ
-1 ضعي 4 حبات بطاطا شمعية قشرتها رقيقة في طنجرة من الماء الباردة والمملحة.
-2 اغليها على حرارة متوسطة. أثناء طبخ البطاطا، أضيفي 4 أكواز ذرة إلى الطنجرة. اطبخيها بين 3 و5 دقائق. انزعي الذرة من الماء وبرديها.
-3 أضيفي 226 غراماً من الفاصوليا الطويلة المقشرة إلى الطنجرة. اطبخيها إلى أن تصبح طرية، حوالى 5 دقائق.
-4 أخرجي الفاصوليا من الوعاء بملعقة. برديها سريعاً في وعاء من الماء المثلجة. صفي البطاطا حين تصبح طرية، مدة 20 دقيقة تقريباً بحسب حجمها.
خلط المقادير
-1 انزعي حبات الذرة عن الأكواز وضعيها في وعاء كبير.
-2 قطعي البطاطا إلى شرائح أو قطع. أضيفيها إلى الوعاء. صفي الفاصوليا الخضراء واسكبيها في الوعاء.
-3 أضيفي حبة كراث مقطعة بشكل رفيع، وقبضة من ورق البقدونس الطازج بعد فرمه، وثلث كوب من زيت الزيتون الصافي، والملح والفلفل. اخلطي المقادير بهدوء.
-4 عدّلي التوابل عبر إضافة بعض الزيت عند الحاجة.
طماطم محشوّة بسلطة الذرة والمانغا
التقطيع
-1 انزعي أطراف 6 حبات طماطم كبيرة. اقطعي الحافة الداخلية من كل حبة طماطم.
-2 استعملي ملعقة أو يديك لاستخراج معظم الجزء الداخلي (احتفظي به لاستعمال آخر) وشكّلي ما يشبه الكوب. رشي الأجزاء الداخلية بالملح والفلفل. انزعي حبات أربعة أكواز ذرة وضعيها في وعاء كبير.
-3 أضيفي نصف حبة مانغا مقشرة ومقطعة إلى مكعبات، ونصف قبضة من البصل الأخضر المقطع، ونصف كوب من الطماطم الصغيرة المقطعة إلى النصف، وربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة، ونصف حبة فليفلة مفرومة، وملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون، و3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.
خلط المقادير
-1 اخلطي المقادير جيداً وتبلي الخليط بالملح.
-2 اسكبي السلطة فوق قطع الطماطم. انقليها إلى طبق.
-3 زينيها ببراعم الثوم المعمر الطازج أو براعم أخرى قابلة للأكل (مثل الكبوسين). قدمي الطبق على حرارة الغرفة.
مقتبسة من كتاب Heather Christo’s Generous Table.
ذرة مشوية مع الأفوكادو والكزبرة
طريقة التحضير
-1 سخني المشواة على حرارة متوسطة. اشوي 4 أكواز من الذرة المقشرة وقلّبيها بشكل مستمر إلى أن تتفحّم بعض الشيء، مدة 15 دقيقة. برديها قليلاً.
-2 انزعي الحبات من الأكواز.
-3 اخلطي الذرة مع حبة مقطعة من الأفوكادو وربع كوب من ورق الكزبرة الطازجة، فضلاً عن ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج وزيت الزيتون. تبلي الخليط بالملح الخشن.
فوائد الذرة الصفراء المسلوقة:
حين فتحنا كتاب ميليسا هاملتون وكريستوفر هيرشايمر بعنوان Canal House Cooks Every Day، لفت انتباهنا بعض وصفات الحساء البارد بالذرة، لكن سرعان ما وقعنا تحت سحر طبق «السوكوتاش» التقليدي بالذرة والفاصولياء. نبدأ باستعمال بقايا الذرة ولا داعي لاحتساب المقادير بشكل متساوٍ بحسب الكاتبَين. هذه السلطة لا تتطلب دقة عالية بل يسهل تحضيرها. يمكنك إضافة بعض الزيتون والجبنة المالحة أيضاً.
سلطة «سوكوتاش» بالذرة والفاصولياء
طريقة الطبخ
-1 ضعي 4 حبات بطاطا شمعية قشرتها رقيقة في طنجرة من الماء الباردة والمملحة.
-2 اغليها على حرارة متوسطة. أثناء طبخ البطاطا، أضيفي 4 أكواز ذرة إلى الطنجرة. اطبخيها بين 3 و5 دقائق. انزعي الذرة من الماء وبرديها.
-3 أضيفي 226 غراماً من الفاصوليا الطويلة المقشرة إلى الطنجرة. اطبخيها إلى أن تصبح طرية، حوالى 5 دقائق.
-4 أخرجي الفاصوليا من الوعاء بملعقة. برديها سريعاً في وعاء من الماء المثلجة. صفي البطاطا حين تصبح طرية، مدة 20 دقيقة تقريباً بحسب حجمها.
خلط المقادير
-1 انزعي حبات الذرة عن الأكواز وضعيها في وعاء كبير.
-2 قطعي البطاطا إلى شرائح أو قطع. أضيفيها إلى الوعاء. صفي الفاصوليا الخضراء واسكبيها في الوعاء.
-3 أضيفي حبة كراث مقطعة بشكل رفيع، وقبضة من ورق البقدونس الطازج بعد فرمه، وثلث كوب من زيت الزيتون الصافي، والملح والفلفل. اخلطي المقادير بهدوء.
-4 عدّلي التوابل عبر إضافة بعض الزيت عند الحاجة.
طماطم محشوّة بسلطة الذرة والمانغا
التقطيع
-1 انزعي أطراف 6 حبات طماطم كبيرة. اقطعي الحافة الداخلية من كل حبة طماطم.
-2 استعملي ملعقة أو يديك لاستخراج معظم الجزء الداخلي (احتفظي به لاستعمال آخر) وشكّلي ما يشبه الكوب. رشي الأجزاء الداخلية بالملح والفلفل. انزعي حبات أربعة أكواز ذرة وضعيها في وعاء كبير.
-3 أضيفي نصف حبة مانغا مقشرة ومقطعة إلى مكعبات، ونصف قبضة من البصل الأخضر المقطع، ونصف كوب من الطماطم الصغيرة المقطعة إلى النصف، وربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة، ونصف حبة فليفلة مفرومة، وملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون، و3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.
خلط المقادير
-1 اخلطي المقادير جيداً وتبلي الخليط بالملح.
-2 اسكبي السلطة فوق قطع الطماطم. انقليها إلى طبق.
-3 زينيها ببراعم الثوم المعمر الطازج أو براعم أخرى قابلة للأكل (مثل الكبوسين). قدمي الطبق على حرارة الغرفة.
مقتبسة من كتاب Heather Christo’s Generous Table.
ذرة مشوية مع الأفوكادو والكزبرة
طريقة التحضير
-1 سخني المشواة على حرارة متوسطة. اشوي 4 أكواز من الذرة المقشرة وقلّبيها بشكل مستمر إلى أن تتفحّم بعض الشيء، مدة 15 دقيقة. برديها قليلاً.
-2 انزعي الحبات من الأكواز.
-3 اخلطي الذرة مع حبة مقطعة من الأفوكادو وربع كوب من ورق الكزبرة الطازجة، فضلاً عن ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج وزيت الزيتون. تبلي الخليط بالملح الخشن.
فوائد الذرة الصفراء المسلوقة:
للذرة الصفراء المسلوقة الكثير من الفوائد منها:
تخفض من مستوى الكولسترول الضار في الجسم، وذلك لاحتوائها على كمية قليلة من السعرات الحرارية، والدهون، كما تقوم برفع الكولسترول النافع في الدم. تخفف من احتمالية الإصابة بسرطان القولون.
تساعد في بناء الخلايا الجديدة في الجسم، خاصة خلايا جسم المرأة في فترة الحمل، وأثناء الولادة، وذلك لاحتوائها على الفولات.
تحارب الأمراض التي تصيب الجسم، كما أنّها تقوي جهاز المناعة في الجسم، وذلك لاحتوائها على فيتامين ج، والبوتاسيوم، والمغنيزيوم، فيتامين أ. تمنع من التعرض إلى الالتهابات في المثانة البولية.
مهدئة للأعصاب.
تعالج مرض النقرس، والتهاب المفاصل.
منشّطة للجسم. تمنع القيء، والغثيان.
تمنع النزيف.
مدرّة للبول، كما أنه مفتت للحصى المتراكمة على الكليتان.
تساعد في عملية التمثيل الغذائي، وذلك لاحتوائها في فيتامين B1.
تساعد في وظائف الجسم الفسيولوجية، وذلك لاحتوائها على فيتامين B5. تمدّ الجسم بالطاقة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.
تمنع من احتباس الماء في الجسم. تقي القلب من النوبات القلبية، وانسداد الشرايين.