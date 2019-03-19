وصفات طبيعية لعلاج حرقة المعدة

الأناناس يمكن تناول شريحة أو اثنتين عند الشعور بالحرقة للتخلص منها

إن الشعور بحرقة في المريء يكون مؤلما بشكل كبير، و يمتد الشعور بالحرق أحياناً ليصل للحنجرة والفك، وعادة ما ينتج هذا الشعور بالحرق بسبب صعود مواد حمضية من المعدة، وترتبط الحرقة مع مرض الإرتداد المريئي، في ما يلي بعض الوصفات التي تساعد في التخلص من هذا الشعور أو تمنعه قبل حدوثه:-

1- البابونج:

يمكن رشف شاي البابونج أثناء وجود الحرقة للتخلص منها، أو بعد وجبات الطعام مباشرة لمنع حدوثها.

2- النعناع:

يمكن استخدام النعناع تماما بنفس طريقة البابونج، فهو قادر على التخلص من الحرقة و منع حدوثها.

3- صودا الخبر مع الماء:

إن تناول صودا الخبر مع الماء يساعد في معادلة حموضة المعدة، و لكن يجب الحذر من كثرة استخدامها فقد يزيد من الأملاح في المعدة، يفضل عدم استخدامها بانتظام، و يمكن خلط نصف معلقة من الصودا في كوب من الماء.

4- الزنجبيل:

يمكن اضافة الزنجبيل للطعام للحد من الحرقة،أو يمكن تناول شاي الزنجبيل أو حتى يمكن مضغ جذر الزنجبيل للتخلص من الحرقة بشكل مباشر.

5- السيليري (الكرفس):

إن تناول شريحة من الكرفس غير المطهو يساعد في التخلص من الحرقة، ويعتبر أفضل اختيار للسيدات الحوامل عند الشعور بالحرقة.

6- اللوز:

يمكن مضغ بضع حبات من اللوز الطازج حتى إلى أن يختفي الشعور بالحرقة.

7- خل التفاح:

يمكن لملعقة أو اثنتين من خل التفاح أن تزيل الحرقة بشكل فوري، و كما يمكن مزج خل التفاح مع العسل، ملعقتين من خل التفاح و ملعقة من العسل.

8- الخردل:

يمكن تناول ملعقة أو اثنتين عند الحاجة من الخردل، ولكن سيأخذ مفعوله و يزيل الحرقة بعد دقيقة أو اثنتين.

9- الأناناس:

يمكن تناول شريحة أو اثنتين عند الشعور بالحرقة للتخلص منها، أو بعد الوجبات مباشرة لمنع حدوثها.

10- اللبن الرائب:

إن تناول بضع ملاعق من اللبن عند الشعور بالحرقة قادر على إزالتها، و في حال أن الشخص يعاني باستمرار من الحرقة،يفضل أن يضيف اللبن لجميع الوجبات التي يتناولها, و كما يعتبر اللبن خيار ممتاز للسيدات الحوامل.

11- عصير الليمون:

يمكن مزج ملعقة من عصير الليمون مع نص كوب ماء للتخلص من الحرقة.

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