5 علاجات منزلية لتفتيح منطقة الرقبة الداكنة

يُمكن استخدام بعض العلاجات الطبيعية للتعامل مع مشكلة الرقبة الداكنة (shutterstock.com)

تُعاني بعض النساء من لون بشرة العنق الداكنة، الذي يؤثر على إطلالتهن عندما لا تتناسب مع لون الوجه، وإذا كان اللون مكتسبًا وناتجًا عن عوامل الطقس، يُمكن استخدام بعض العلاجات الطبيعية للتعامل مع هذه المشكلة، بحسب ما نشره موقع "24" الإماراتي عن صحيفة "تايمز أوف إنديا".

1- الصبار

المعادن والفيتامينات الموجودة في الصبار تقلل الصبغة عن طريق الحد من إنتاج الميلانين في الجلد. كل ما عليك القيام به هو قطع ورقة الصبار واستخراج الهلام، ومن ثم وضعه على رقبتك، واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء.

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2- خلّ التفاح

من الحقائق المعروفة أن خل التفاح يوازن درجة الحموضة في البشرة، ويزيل أيضًا خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على الجلد. اخلطي ملعقتي طعام من خل التفاح مع بعض الماء، ثم اغمسي قطعة من القطن في المحلول، وطبقيها على المنطقة الداكنة، واتركي المحلول لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء.

3- زيت اللوز

يحتوي على فيتامين أي مع عامل تبيض، وتساعد العناصر الموجوده فيه على تحسين البشرة. خذي بضع قطرات من زيت اللوز واستخدميها لتدليك رقبتك لبضع دقائق.

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4- اللبن الزبادي

يحتوي على أنزيمات طبيعية تساعد في تفتيح البشرة، فقط طبقي ملعقتين من اللبن الطازج على العنق، واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء.

5- البطاطس

تملك خصائص تبييض وتفتيح للبشرة، ضعي العصير المستخرج من حبة بطاطس واحدة على عنقك واتركيه لمدة 15 دقيقة، واغسليه بالماء الطبيعي بعد ذلك.