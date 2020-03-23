وصفة  قطع الدجاج بصلصة البرتقال

يمكنك اعداد هذا الطبق في أقل من 20 دقيقة! يمكنك تحضيره باستخدام صلصة مربى البرتقال والدجاج المقرمش!

المكونات:

5 كوب ناجتس دجاج

½ كوب صلصة باربيكيو

1 كوب مربى البرتقال الحلو

3 ملاعق طعام من صلصة الصويا

2 ملاعق صغيرة من زيت السمسم ، اختياري

الطريقة:

تحضر قطع الدجاج حسب إرشادات العبوة.

تمزج صلصة الباربكيو مع مربى البرتقال وصلصة الصويا وزيت السمسم في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف وغطيه بمنشفة ورقية رطبة.

الميكروويف لمدة 45 ثانية.

تُضاف قطع الدجاج الساخنة المقرمشة مع صلصة الباربكيو البرتقالية.

تقدم مع الأرز أو النودلز.