وصفة الباذنجان بالحمص أو المسقعة

المسقعة من الوصفات النباتية وهي تحتوي على الباذنجان والحمص وهي غنية بالألياف والفيتامينات والحديد وتصلح كوجبة للنباتيين لاحتوائها على البقول أو البروتين النباتي الموجود في الحمص والباذنجان.

المقادير:

3 حبات كبيرة باذنجان

1 كوب حمص مسلوق

2 طماطم

1 كوب عصير طماطم طازج

½ كوب زبادي

3 حص من الثوم

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

بقدونس للتزيين

الطريقة:

قطعي الباذنجان شرائح وانثري عليها قليلًا من الملح والدقيق.

إقلي الباذنجان في الزيت وضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

رصي طبقة من الباذنجان في طبق فرن بايركس ثم طبقة من الحمص وطبقة من الباذنجان حتى تنتهي المقادير.

إخلطي الثوم مع ملعقة زيت على النار المتوسطة ثم ضعي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الطماطم وعصيره للبصل والثوم حتى يغلي ثم وزعيه على طبق الباذنجان والحمص.

ضعي الزبادي على الوجه وأدخلي الطبق إلى فرن ساخن حتى يحمر الوجه، ثم زيني بالبقدونس.

قدمي الطبق ساخنًا مع الخبز المحمص.