أسهل طريقة لعمل "البرجر" في المنزل
وصفة البرجر بالمنزل (shutterstock.com)
البرجر من أجمل الأكلات التي يعشقها الأطفال والكبار ، فهو الموجود دائما معنا سواء في النادي في الخروجات، في الرحلات في كل مكان مصاحب لنا، ولكن لماذا لا نحضره في المنزل ليكون برجر صحيا ونظيفا خالي من الأمراض.
وهنا نقدم لكِ طريقة سهلة ورائعة لعمل البرجر في المنزل، اتبعيها:
- المقادير :
١/٢ كيلو لحم مفروم
٣ فصوص ثوم مهروس "حسب الرغبة"
٢ ملعقة كبيرة بقسماط
١ ملعقة صغيرة بهارات البرجر
١ ملعقة صغيرة فلفل أسود
١ بصلة متوسطة
١ بيضة
١ ملعقة ملح أو حسب الحاجة
٢ ملعقة كبيرة دقيق
- طريقة التحضير:
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١- ضعي البصلة واللحم في الكبة واخلطيهم جيداً.
٢-أضيفي الدقيق والبقسماط على اللحم واخلطيهم جيداً مرة أخرى.
٣- قومي بإضافة البيضة وبعدها البهارات ومن ثم اخلطي اللحم مرة أخرى.
٤- ضعي اللحم في كيس بلاستك وأغلقيه جيدا ومن ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ٣ ساعات.
٥- أخرجي اللحم من الثلاجة ومن ثم افرديها وشكليها حسب الحجم المطلوب، على أن تكون بحجم وسمك متوسط حتى يسهل تسويتها.
٦- حضري أكياس صغيرة وضعي كل قطعة على حدة واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة.
٧- احضري مقلاة وضعي نسبة قليلة جداً من الزيت بها ومن ثم ابدئي بوضع قطع البرجر مع التقليب على الجانبين لتمام النضج.
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