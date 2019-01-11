المقادير :

١/٢ كيلو لحم مفروم

٣ فصوص ثوم مهروس "حسب الرغبة"

٢ ملعقة كبيرة بقسماط

١ ملعقة صغيرة بهارات البرجر

١ ملعقة صغيرة فلفل أسود

١ بصلة متوسطة

١ بيضة

١ ملعقة ملح أو حسب الحاجة

٢ ملعقة كبيرة دقيق

فطائر اللحمة والجبنة التركية

طريقة التحضير:



١- ضعي البصلة واللحم في الكبة واخلطيهم جيداً.

٢-أضيفي الدقيق والبقسماط على اللحم واخلطيهم جيداً مرة أخرى.

٣- قومي بإضافة البيضة وبعدها البهارات ومن ثم اخلطي اللحم مرة أخرى.

٤- ضعي اللحم في كيس بلاستك وأغلقيه جيدا ومن ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ٣ ساعات.

٥- أخرجي اللحم من الثلاجة ومن ثم افرديها وشكليها حسب الحجم المطلوب، على أن تكون بحجم وسمك متوسط حتى يسهل تسويتها.

٦- حضري أكياس صغيرة وضعي كل قطعة على حدة واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة.

٧- احضري مقلاة وضعي نسبة قليلة جداً من الزيت بها ومن ثم ابدئي بوضع قطع البرجر مع التقليب على الجانبين لتمام النضج.