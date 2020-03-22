وصفة البيتزا السهلة

في ظل ظروف الحجر الصحي ينصح باعداد وجبات الطعام السريعة في المنزل بدلا من شرائها .

تعلمي صنع اقراص البيتزا المكونة من 4 مكونات فقط في الفرن في أقل من 15 دقيقة.

المكونات:

2 كيس من العجينة الجاهزة

1 كوب ماء

1 برطمان صلصة بيتزا (14 أونصة)

1 عبوة شرائح بيبروني (8 أونصة)

2 كوب جبن موزاريلا مبشور (8 أونصة)

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 375 فهرنهايت. ترش الصينية مع رذاذ الطبخ. في وعاء متوسط ، تفرد العجينة. ضع نصف العجينة في قاع صينية الخبز.

رش حوالي 1 كوب صلصة البيتزا على العجين. ضع نصف شرائح البيبروني بالتساوي فوق الصلصة. ضع 1 كوب جبن. كرر الطبقات مع العجين المتبقية وصلصة البيتزا والبيبروني والجبن.

تخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا. تقطع إلى مربعات لتقديمها.