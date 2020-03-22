وصفة البيتزا السهلة

في ظل ظروف الحجر الصحي ينصح باعداد وجبات الطعام السريعة في المنزل بدلا من شرائها .
تعلمي صنع اقراص البيتزا المكونة من 4 مكونات فقط في الفرن في أقل من 15 دقيقة.
المكونات:
2 كيس من العجينة الجاهزة
1 كوب ماء
1 برطمان صلصة بيتزا (14 أونصة)
1 عبوة شرائح بيبروني (8 أونصة)
2 كوب جبن موزاريلا مبشور (8 أونصة)
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة 375 فهرنهايت. ترش الصينية مع رذاذ الطبخ. في وعاء متوسط ، تفرد العجينة. ضع نصف العجينة في قاع صينية الخبز.
رش حوالي 1 كوب صلصة البيتزا على العجين. ضع نصف شرائح البيبروني بالتساوي فوق الصلصة. ضع 1 كوب جبن. كرر الطبقات مع العجين المتبقية وصلصة البيتزا والبيبروني والجبن.
تخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا. تقطع إلى مربعات لتقديمها.
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