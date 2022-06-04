وصفة الحلاوة اليونانية الشهية الحلاوة اليونانية هي وصفة بودنغ لذيذة محضرة بزيت الزيتون البكر والسميد أو السوجي والسكر والماء. غالبًا ما يشار إليها على أنه حلاوة طحينية. تزيد المكسرات والزبيب من نكهة هذه الوصفة اللذيذة. يمكنك تحضير هذا الطبق الحلو في المناسبات وعند زيارة الضيوف. نظرًا لأصلها من المطبخ التركي ، فإن وصفة الحلوى هذه تحتوي على لمسة من القرفة وستمنح براعم التذوق تجربة شهية. جربه مع عائلتك وأصدقائك واستمتع بها!

وصفة الحلاوة اليونانية الشهية

مكونات الحلاوة اليونانية:

1 كوب سميد

½ ملعقة صغيرة قرفة

1 ½ كوب سكر

½ كوب زبيب

1 شريحة ليمون

½ كوب زيت زيتون بكر

2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة زبدة

للتزيين

½ كوب لوز

وصفة الحلاوة اليونانية الشهية

كيفية صنع الحلاوة اليونانية

الخطوة 1

أولاً ، نأخذ لوح تقطيع ونقطع عليه اللوز ، وننقله إلى وعاء ونتركه جانبًا إلى حين الحاجة. بعد ذلك ، ضعي قدرًا على نار متوسطة وسخني زيت الزيتون فيه. يُضاف السميد في المقلاة ويُشوى حتى يصبح لونه ذهبياً قليلاً.

الخطوة 2

الآن ، خذ مقلاة منفصلة واشوي اللوز فيها حتى يصبح لونها ذهبيًا. في نفس الوقت ، لتحضير الشراب ، خذ وعاء وأضف الماء الدافئ والسكر وشرائح الليمون والقرفة. يُسكب هذا المزيج في مقلاة ويقلب جيدًا للحصول على قوام كثيف.

الخطوة 3

خذ طبق زجاجي وادهنه بالزبدة. انقل شراب السكر إلى الطبق مع السميد المحمص. يرش اللوز عليها. اتركه جانبا ليبرد. نقطع الخليط إلى الأشكال والأحجام المرغوبة. قدميها دافئة!

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