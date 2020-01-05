وصفة الدجاج المقرمش

تعتبر أفخاذ الدجاج المقرمشة واحدة من أكثر الوجبات الصحية والأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. فهي مصنوعة من مكونات بسيطة ومتوفرة بسهولة مثل أفخاذ الدجاج ، ومسحوق الثوم والزنجبيل ، والتوابل الإيطالية ، إلخ.

المكونات:

4 فخذين دجاج

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية

الفلفل الأسود

2 ملعقة طعام زيت زيتون بكر

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

ملح

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 400.

يغسل الدجاج ويجفف ثم يرتب على صينية الفرن المحضرة مسبقا بورق مشمع ويرش برذاذ الزيت بالتساوي على كل قطعة.

في وعاء صغير تخلط جميع التوابل وترش بالتساوي على قطع الدجاج. توضع الصينية في الفرن وتخبز لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج.