وصفة الرامين بالفطر النباتي

هذا الطبق النباتي البسيط للغاية يتكون من الرامين والفطر والسبانخ هو وجبة غنية ولذيذة لا يتطلب سوى حفنة من المكونات...

المكونات:

½ ملعقة كبيرة زيت طبخ

4 أوقيات فطر بيلا

1.5 كوب مرق نباتي

1 حفنة سبانخ طازجة

1 عبوة نودلز رامين (بدون كيس التوابل)

½ كوب حليب جوز الهند (معلب)

اختياري:

1 بصلة خضراء مقطعة إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة صلصة ثوم حار أو سريراتشا

الطريقة:

قطّع الفطر إلى شرائح. أضفهم إلى قدر صغير مع زيت الطهي واقليه على نار متوسطة حتى يصبح الفطر طريًا وداكنا ، وتتبخر كل الرطوبة الموجودة في قاع الإناء.

أضيفي مرق الخضار ، ارفعي الحرارة على حرارة متوسطة إلى عالية ، واتركي المرق حتى يغلي. بمجرد الغليان ، أضيفي نودلز الرامين (بدون كيس التوابل) إلى المرق. اطهي النودلز في المرق المغلي لمدة 3 دقائق أو حتى تنضج.

أطفئي النار وأضيفي حفنة من السبانخ الطازجة وقلبي حتى تذبل السبانخ (حوالي 30 ثانية). يُسكب حليب جوز الهند في القدر ويُحرّك المزيج جيدًا.

قدمي رامين جوز الهند النباتي كما هو أو مع مقبلات مثل البصل الأخضر أو ​​صلصة الثوم الحار.

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