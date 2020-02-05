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وصفة الفلفل الحلو المحشي

منشور 05 شباط / فبراير 2020 - 04:00
وصفة الفلفل الحلو المحشي

من لا يحب الفلفل المحشي؟ هذه الوصفة الكلاسيكية رائعة وسهلة.

المكونات:

½ كوب أرز غير مطبوخ

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز ، بالإضافة إلى المزيد للرذاذ

1 بصلة متوسطة ، مفرومة

1 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

3 حصوص ثوم مفروم

1 رطل لحم البقر المطحون

1 علبة مكعبات الطماطم

1 ملعقة صغيرة الزعتر المجفف

ملح

فلفل أسود مطحون طازج

6 فلفل رومي ، مقطعة ومنظفة من الداخل

1 كوب جبن جاك مونتيري

بقدونس مفروم طازج للتزيين

 المكونات:

يسخن الفرن إلى  درجة 400 . في قدر صغير ، يحضر الأرز وفقا لتعليمات العبوة. في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ، قم بتسخين الزيت. يُطهى البصل حتى يصبح طريًا ، حوالي 5 دقائق. يُحرَّك معجون الطماطم والثوم ويُطهى حتى يصبح عبقًا ، حوالي دقيقة واحدة أخرى. يُضاف اللحم المفروم ويُطهى ، ويُقطع اللحم بملعقة خشبية ، حتى لا يصبح لونه وردي 6 دقائق.

يُعاد مزيج اللحم البقري إلى المقلاة ، ثم يُحرّك في الأرز المطبوخ والطماطم المقطعة. يتبل بالزعتر والملح والفلفل. اتركيه على نار خفيفة حتى ينخفض ​​السائل قليلاً ، حوالي 5 دقائق.

يُوضع الفلفل المقطّع جانبًا في طبق للفرن ويرش بالزيت. يُسكب مزيج اللحم البقري في كل ثمرة فلفل ويوضع بداخله جبن جاك مونتيري ، ثم يُغطى طبق الفرن بورق المنيوم.

يُخبز حتى يصبح الفلفل طريًا ، حوالي 35 دقيقة. يغطى ويخبز حتى يصبح الجبن طرياً، 10 دقائق أخرى

يقدم مع البقدونس.

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