وصفة الفلفل الحلو المحشي

من لا يحب الفلفل المحشي؟ هذه الوصفة الكلاسيكية رائعة وسهلة.
المكونات:
½ كوب أرز غير مطبوخ
2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز ، بالإضافة إلى المزيد للرذاذ
1 بصلة متوسطة ، مفرومة
1 ملعقة كبيرة معجون الطماطم
3 حصوص ثوم مفروم
1 رطل لحم البقر المطحون
1 علبة مكعبات الطماطم
1 ملعقة صغيرة الزعتر المجفف
ملح
فلفل أسود مطحون طازج
6 فلفل رومي ، مقطعة ومنظفة من الداخل
1 كوب جبن جاك مونتيري
بقدونس مفروم طازج للتزيين
المكونات:
يسخن الفرن إلى درجة 400 . في قدر صغير ، يحضر الأرز وفقا لتعليمات العبوة. في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ، قم بتسخين الزيت. يُطهى البصل حتى يصبح طريًا ، حوالي 5 دقائق. يُحرَّك معجون الطماطم والثوم ويُطهى حتى يصبح عبقًا ، حوالي دقيقة واحدة أخرى. يُضاف اللحم المفروم ويُطهى ، ويُقطع اللحم بملعقة خشبية ، حتى لا يصبح لونه وردي 6 دقائق.
يُعاد مزيج اللحم البقري إلى المقلاة ، ثم يُحرّك في الأرز المطبوخ والطماطم المقطعة. يتبل بالزعتر والملح والفلفل. اتركيه على نار خفيفة حتى ينخفض السائل قليلاً ، حوالي 5 دقائق.
يُوضع الفلفل المقطّع جانبًا في طبق للفرن ويرش بالزيت. يُسكب مزيج اللحم البقري في كل ثمرة فلفل ويوضع بداخله جبن جاك مونتيري ، ثم يُغطى طبق الفرن بورق المنيوم.
يُخبز حتى يصبح الفلفل طريًا ، حوالي 35 دقيقة. يغطى ويخبز حتى يصبح الجبن طرياً، 10 دقائق أخرى
يقدم مع البقدونس.