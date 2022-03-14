وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات

يُطهى اللحم مع السجق في مقلاة على نار متوسطة منخفضة حتى يتحول لونه إلى البني ويتفتت ، مع التحريك كثيرًا ، من 5 إلى 10 دقائق. صفيه جيدًا. اخلطي 3/4 حبة طماطم ، بصل ، زبدة ، ثوم ، زعتر ، بذور شمر ، فلفل متبل. يُطهى المزيج على نار خفيفة حتى يجتمع مزيج اللحم ، لمدة 20 دقيقة تقريبًا .