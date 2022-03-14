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وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات

منشور 14 آذار / مارس 2022 - 03:00
وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات
وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات

وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات استمتع بهذه الفلفل المحشو التقليدي اللذيذ بدون كل الكربوهيدرات الزائدة! يمكنك استخدام أي نوع من اللحم المفروم حسب اختيارك.

وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات

المكونات:

وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات

رذاذ الطبخ

1 رطل من لحم الخاصرة المطحون

½  كيلو السجق مفروم

6 طماطم روما ، مفرومة ومقسمة

1 بصلة بيضاء صغيرة مفرومة ناعماً

1 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملاعق صغيرة ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر أو حسب الرغبة

فلفل متبل حسب الرغبة

4 حبات كبيرة من الفليفلة الحلوة الخضراء ، بدون بذور

6 أونصات جبنة فيتا مفتتة

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

كوب جبن موزاريلا مبشور (اختياري)

الطريقة:

  • يُطهى اللحم مع السجق في مقلاة على نار متوسطة منخفضة حتى يتحول لونه إلى البني ويتفتت ، مع التحريك كثيرًا ، من 5 إلى 10 دقائق. صفيه جيدًا. اخلطي 3/4 حبة طماطم ، بصل ، زبدة ، ثوم ، زعتر ، بذور شمر ، فلفل متبل. يُطهى المزيج على نار خفيفة حتى يجتمع مزيج اللحم ، لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
  • يسخن الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).
  • تُملىء الفليفلة الحلوة بمزيج اللحم ، بالتناوب مع طبقات جبن الفيتا وجبنة البارميزان. توضع الفليفلة الحلوة المحشوة جنبًا إلى جنب في الطاجن المجهز. أضيفي الطماطم المتبقية حول الفلفل وتحته حتى ينضج داخل الفلفل. رشي جبنة الموزاريلا.
  • تُخبز في الفرن المُسخن مسبقًا حتى يتحول لونها إلى البني وتذوب الجبنة، لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

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