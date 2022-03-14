وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات استمتع بهذه الفلفل المحشو التقليدي اللذيذ بدون كل الكربوهيدرات الزائدة! يمكنك استخدام أي نوع من اللحم المفروم حسب اختيارك.
وصفة الفلفل المحشو المنخفضة بالكربوهيدرات
المكونات:
رذاذ الطبخ
1 رطل من لحم الخاصرة المطحون
½ كيلو السجق مفروم
6 طماطم روما ، مفرومة ومقسمة
1 بصلة بيضاء صغيرة مفرومة ناعماً
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملاعق صغيرة ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو حسب الرغبة
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر أو حسب الرغبة
فلفل متبل حسب الرغبة
4 حبات كبيرة من الفليفلة الحلوة الخضراء ، بدون بذور
6 أونصات جبنة فيتا مفتتة
ربع كوب جبن بارميزان مبشور
كوب جبن موزاريلا مبشور (اختياري)
الطريقة:
- يُطهى اللحم مع السجق في مقلاة على نار متوسطة منخفضة حتى يتحول لونه إلى البني ويتفتت ، مع التحريك كثيرًا ، من 5 إلى 10 دقائق. صفيه جيدًا. اخلطي 3/4 حبة طماطم ، بصل ، زبدة ، ثوم ، زعتر ، بذور شمر ، فلفل متبل. يُطهى المزيج على نار خفيفة حتى يجتمع مزيج اللحم ، لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- يسخن الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).
- تُملىء الفليفلة الحلوة بمزيج اللحم ، بالتناوب مع طبقات جبن الفيتا وجبنة البارميزان. توضع الفليفلة الحلوة المحشوة جنبًا إلى جنب في الطاجن المجهز. أضيفي الطماطم المتبقية حول الفلفل وتحته حتى ينضج داخل الفلفل. رشي جبنة الموزاريلا.
- تُخبز في الفرن المُسخن مسبقًا حتى يتحول لونها إلى البني وتذوب الجبنة، لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
اقرأ أيضاً:
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)