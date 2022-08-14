وصفة القهوة المثلجة من ماكدونالدز في 5 دقائق طريقة لذيذة لبدء يومك. مزيج القهوة الطازجة وحلاوة الكريمة تجعل من القهوة المثلجة المثالية. تعالوا نتعلم معاً وصفة القهوة المثلجة من ماكدونالدز كما تحضر في المقاهي المحلية!

وصفة القهوة المثلجة من ماكدونالدز في 5 دقائق

المكونات:

2 كوب قهوة

ثلج

نصف كوب ونصف حليب

2 ملعقة كبيرة شراب بسيط (أو سكر)

كريمة خفق للتقديم

وصفة القهوة المثلجة من ماكدونالدز في 5 دقائق

الطريقة:

ضعي الثلج في كوبان كبيران تحضر القهوة وتقدم مباشرة على الثلج. أضف شرابًا بسيطًا وحركه حتى يمتزج . يُضاف نصف الحليب ونصف الحليب وكريمة الخفق إذا رغبت في ذلك .

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