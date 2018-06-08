طبق أنيق سهل التحضير مناسب لعشاء شخصين ويمكن مضاعفة المقدار وإعداده للولائم بقياس الأصابع الصغيرة (كوكتيل) المناسب للتقديم كنوع من المقبلات في حفلات الاستقبال.

مكونات الكباب:

ـ 225 جم خليط لحم بقر وغنم

ـ 2 ملعقة أكل بصل مبشور ناعماً

ـ 4/‏1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود

ـ 4/‏1 ملعقة صغيرة مسحوق كمون

ـ 8/‏1 ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

ـ 4/‏1 ملعقة صغيرة ملح

ـ ملعقة أكل صنوبر

ـ ملعقة أكل بقدونس مفروم

ـ ملعقة أكل صغيرة نعناع مفروم

ـ رشة وافرة مسحوق قرفة (دارسين)

ـ رشة صغيرة مسحوق جوزة بوة



الخضراوت:



ـ ثمرة باذنجان طويلة 65جم

ـ ثمرة كوسا 65 جم

ـ زيت زيتون للقلي



الصلصة:



ـ 2 ملعقة أكل معجون طماطم

ـ 4/‏1ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود

ـ ملح حسب الذوق



للتقديم:



ـ ملعقة أكل صنوبر محمر

ـ ملعقة أكل بقدونس مفروم

طريقة التحضير:



1ـ تخلط مكونات الكباب وتشكل على هيئة أصابع صغيرة طول كل منها 6ـ5 سم. (حوالي 14 أصبعاً)

2ـ تصف أصابع الكباب على صينية شوي مثقبة مبطنة بصينية أخرى.

3ـ تشوى في فرن متوسط الحرارة (180 مْ- 350 فْ) لمدة 5ـ7 دقائق على كل جهة.

4ـ أثناء ذلك تقطع ثمرة الكوسا وثمرة الباذنجان (شرائح طولية رقيقة،7 شرائح لكل ثمرة) وتقلى على الجانبين في مقلاة مسطحة في زيت ساخن حتى تلين ابتداءً بالكوسا ثم الباذنجان. تصف على ورق لامتصاص الزيت الزائد.

5ـ تلف نصف أصابع الكباب بالكوسا ونصفها الآخر تلف بشرائح الباذنجان.

6ـ تصف الأصابع بالتبادل في صحن فرن بيضاوي قياس (17.5 سم x 5 سم x 3,5 سم).

7ـ تعد الصلصة بخلط مكوناتها وتصب على الكباب بالتساوي بحيث تغطي شرائح الخضراوات.

8ـ يغطى الصحن برقائق الألمنيوم وتخبز في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج الخضراوات.

9ـ قبل التقديم، تزال رقائق الألمنيوم ويرش السطح بملعقة أكل بقدونس مفروم وتخبز لمدة 5ـ10 دقائق لتغلظ الصلصة قليلاً.

10ـ يقدم مع الخبز أو الأرز، أو تشك في كل منها أعواد كوكتيل وتقدم كصنف من المقبلات لحفلات الإستقبال.