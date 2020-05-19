وصفة بسيطة تخلصك من 5 كيلو من الوزن في الأسبوع

هل زاد وزنك في رمضان؟ لما لا تجرب هذه الوصفة الطبيعية للتخلص من الوزن الزائد خلال أيام معدودة، دون الحاجة لتناول العقاقير الخاصة بالتخسيس.

كل ما عليك القيام به هو تناول أكل صحي، وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، وتناول هذا المشروب الذي يعمل على حرق الدهون الموجودة بالجسم.

المكونات:

1 لتر ماء

عصير2 ليمونة

2 ليمونة شرائح

1 حفنة من أوراق النعناع

1 زنجبيل طازج أو مطحون (ملعقة صغيرة)

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة شمر

الطريقة:

نغلي الماء جيدا، وننقع به كل المكونات لمدة ليلة كاملة.

بعد أن يبرد نضع المشروب بالثلاجة، وفي صباح اليوم التالي نقوم بتصفيته.

*طريقة تناول المشروب:

نتناول كوب بعد ربع ساعة من الإفطار.

نتناول كوب قبل السحور بربع ساعة لمدة أسبوع.

-يجب الابتعاد عن الحلويات والمقليات، والأطعمة الدسمة والوجبات السريعة، والإكثار من الخضروات، وتناول الأطعمة الصحية.