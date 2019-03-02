وصفة بيتزا الباذنجان

لبيتزا طبق يحب اغلب الناس تناوله ولكن ، البيتزا ليست صحية دائما فهي مصنوعة من العجين الذي لا ينصح بتناوله بشكل يومي لانه غير صحي ويسبب البدانة. تعالوا نتعلم وصفة بيتزا صحية بالخضروات.

مكونات بيتزا الباذنجان:

2 باذنجان

1 ملعقة صغيرة ملح

½ كوب شراب الفلفل الحلو

2 ورق الريحان

8 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

1 كوب موزاريلا مفرومة

½ كوب من الطماطم المفروم

الطريقة:

يقطع الباذنجان الى شرائح سميكة ويوضع على منشفة ورقية. يُتبّل الباذنجان بالملح ، ثم يُقلب ويُرشّ الطرف الآخر بالملح. ويوضع جانبا لبضع دقائق.

يجفف على الجانبين بشكل جيد مع منشفة ورقية إضافية. سوف يجعل الباذنجان يفرز المرارة ويجعله حلوا.

ثم باستخدام فرشاة ، تدهن شرائح الباذنجان بالزيت. في هذه الأثناء ، يسخن الفرن مسبقاً إلى درجة 425 فهرنهايت ثم يوضع على صينية الفرن..

يخبز لمدة 3 دقائق. عندما يتحول الباذنجان إلى اللون البني، يقلب ويخبز لمدة 3 دقائق أخرى.

بمجرد الانتهاء من الجانبين ، يخرج وتفرد 1 ملعقة كبيرة من صلصة الفلفل الأحمر على كل شريحة باذنجان. ثم تقطع الطماطم وتوضع على شرائح الباذنجان.

وأخيرا تفرد جبنة الموزاريلا على كل شريحة. أيضا تضاف أوراق الريحان وتتبل بالفلفل الأسود.

توضع الصينية في الفرن. تخبز لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبنة تمامًا. بمجرد القيام به ، تقدم فوراً.