وصفة خبز الفراولة المضادة للالتهابات لا يوجد شيء لذيذ تمامًا مثل حفنة من الفراولة الغنية بالعصارة في موسمها، المليئة بالحلاوة الطبيعية ودرجة اللون الأحمر الياقوتي اللامع التي لن تكتشفها إلا في هذا الوقت من العام. لا شيء سوى رغيف طازج من خبز الفراولة الدافئ المخبوز مع التوت الموسمي المذكور.

والخبر السار هو أنه - بينما يمكنك بالطبع تناول وجبة خفيفة من التوت الطازج أو المجمد على مدار العام - فإن أواخر الربيع وأوائل الصيف هو موسم الذروة للفراولة ، مما يعني أن * الآن * هو الوقت المثالي من العام لتناول وجبة خفيفة عليها (وتخبز معها).

وصفة خبز الفراولة المضاد ة للالتهابات

مكونات وصفة خبز الفراولة هذه:

1 ½ كوب دقيق القمح الكامل الأبيض

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

2/3 كوب سكر

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند ، مذابة ومبردة إلى درجة حرارة الغرفة (أو زيت الكانولا)

½ كوب زبادي يوناني عادي خالي الدسم + 2 ملاعق كبيرة ، في درجة حرارة الغرفة

2 بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا نقية

1 ½ كوب فراولة صغيرة ، مقطعة إلى مكعبات

طبقة الفانيليا (اختياري):

½ كوب سكر بودرة

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية

1 ملعقة كبيرة حليب

وصفة خبز الفراولة المضاد ة للالتهابات

الطريقة:

1. يسخن الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت ، تدهن صينية رغيف 8 × 4 بوصة برذاذ الطبخ. يوضع ورق الزبدة بحيث يكون لديك بعض الجوانب المتدلية مثل "المقابض" ثم تدهن برفق مرة أخرى. توضع جانبا.

2. في وعاء متوسط ​​، يخلط دقيق القمح الكامل الأبيض والقرفة والملح وصودا الخبز. في وعاء منفصل أو كوب قياس كبير ، يقلّب السكر وزيت جوز الهند المذاب معًا (سيساعد ذلك على منع الزيت من التماسك). يضاف لبن الزبادي اليوناني والبيض وخلاصة الفانيليا.

3. تضاف المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة ، ثم تقلّب معًا يدويًا باستخدام ملعقة مطاطية ، حتى تمتزج بشكل متساوٍ - لا تفرط في الخلط. الزبدة ستكون لزجة جدا. تضاف الفراولة المقطعة إلى مكعبات.

4. يكشط الخليط في إناء الخَبز المُجهَّز ويمسح الوجه العلوي. اخبزيها لمدة 45 إلى 55 دقيقة ، حتى يتم إدخال عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا. عند علامة 30 دقيقة ، يغطى بطبقة خفيفة بورق الألمنيوم لمنعه من التحول إلى اللون البني بسرعة كبيرة ، ثم استمر في الخبز حسب التوجيهات.

5. أخرج الصينية من الفرن ، واكشف الغطاء ، ثم ضع الصينية على رف سلكي. اترك الخبز يبرد تمامًا قبل تقطيعه إلى شرائح (أو قطعيه دافئًا مع قطع لذيذة من خبز الفراولة).

6. طبقة الفانيليا: اخفقي جميع المكونات معًا (مسحوق السكر والفانيليا والحليب) معًا في وعاء صغير حتى يصبح المزيج ناعمًا. أضف المزيد من السكر / الحليب إذا كنت ترغب في ذلك.

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