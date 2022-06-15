وصفة سلطة الأفوكادو بالبيض هل تتوق إلى وجبة فطور صحية غنية بالبروتين؟ ثم جرب سلطة بيض الأفوكادو البسيطة المصنوعة من البيض المسلوق والأفوكادو والتوابل والمايونيز. يمكن صنع هذه الشطيرة البسيطة في بضع دقائق فقط دون بذل الكثير من الجهود. إذا كنت مغرمًا بالجبن ، يمكنك أيضًا إضافة بعض الجبن المبشور والاستمتاع بها في أي وقت. يمكنك أيضًا تحضير هذه السندويتش للنزهات أو الرحلات البرية. جرب هذا الطبق اليوم.

وصفة سلطة الأفوكادو بالبيض

مكونات سلطة بيض الأفوكادو:

5 شرائح خبز أسمر

2 بيض

ملح حسب الحاجة

1 كوب مايونيز بالثوم

1 مقطعة إلى مكعبات أفوكادو

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

وصفة سلطة الأفوكادو بالبيض

طريقة عمل سلطة بيض الأفوكادو:

الخطوة 1 اغسل الأفوكادو

لتبدأ بهذه الوصفة البسيطة ، اغسل الأفوكادو واستخرج اللب. بعد ذلك ، خذ بيضتين مسلوقتين وقم بتقطيعهما إلى مكعبات.

الخطوة 2 قدميها ساخنة

نأخذ وعاء آخر ونضيف المايونيز بالثوم والملح والفلفل وعصير الليمون ونخفق جيدا. أضيفي البيض والأفوكادو المهروس وقلبيهم جيداً وطبقي شرائح الخبز جيداً. اخبزيها لمدة 5 دقائق واستمتع بها.

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