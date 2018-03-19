سلطة الجرجير اليونانية
سلطة الجرجير اليونانية (shutterstock.com)
سلطة الجرجير على الطريقة اليونانية من أشهر السلطات التى تقدم حاليًا فى المطاعم بسبب طعمها الشهي.
إليكي طريقة عمل سلطة الجرجير على الطريقة اليونانية:
المكونات:-
- 2 x عدد خيار
- 2 x معلقة كبيرة خل
- 2 x معلقة كبيرة زيت زيتون
- 1 x حزمة جرجير
- 1 x عدد فلفل أخضر حلو (رومي)
- 1 x رشة ملح
- 1 x عدد طماطم
- 1 x معلقة كبيرة عصير ليمون
- ⅛ x جرام جبنة فيتا (مكعبات للتزيين)
الطريقة:-
- نغسل الجرجير ونقطعة ونغسل باقي الخضروات ونقطعها ونضع كل الخضروات مع بعض، ثم نضع الخل والليمون وزيت الزيتون ونقلب.
- ثم نضع مكعبات الجبن الفيتا على الوجه للتزين، وتوضع في طبق للتقديم.
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