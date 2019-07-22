وصفة سمك السلمون ​​بالكالاماتا

سمك السلمون ​​وصفة عشاء سهلة ولذيذة مثالية لأولئك الذين يتناولون وجبات باليو، كيتو، أو ببساطة يحبون الوجبات النظيفة.

المكونات:

1 (1 3/4 جنيه) فيليه سمك السلمون

ربع ملعقة صغيرة من ملح البحر

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1 ملعقة صغيرة من الشبت المجفف

ربع كوب زيتون كالاماتا محفور ومفروم

ربع كوب طماطم مجففة بالشمس

1/3 كوب قلوب الخرشوف

¼ كوب الكيبر

3 أغصان الشبت الطازج المفروم

1/3 كوب صلصة بيستو

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 400 فهرنهايت ويوضع ورقة بارشمان على صينية الفرن.

توضع شرائح سمك السلمون على ورقة البرشمان ثم ترش بالملح والبابريكا والزنجبيل المطحون والشبت المجفف.

تضاف المكونات المتبقية على السلمون.

قم بطي جوانب ونهاية ورقة البارشمان ، لعمل حزمة. يمكنك ربطه بالخيوط.

تُخبز على الرف الأوسط للفرن الساخن مسبقا لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج السلمون. تتطلب قطع السمك من 25 إلى 30 دقيقة.

قم بإزالة السمك من الفرن ، ثم قص الخيط . تقطع إلى أجزاء بحجم صغير وتقدم مع اختيارك من الأطباق الجانبية.