وصفة سمك الليمون والبقدونس هي وجبة شهية وغريبة، ومع ذلك انها مزيج مثالي من النكهات اللذيذة مصنوعة من شرائح السمك ، المغطاة بالبقدونس وقشر الليمون ، المطبوخة بإتقان ، هذه الوصفة يمكن أن يتمتع بها الأشخاص من جميع الفئات العمرية وهي متعة كبيرة لمحبي المأكولات البحرية. قدميها مع بعض الأرز أو البطاطا.

وصفة سمك الليمون والبقدونس

مكونات وصفة سمك الليمون والبقدونس:

2 فيليه سمك

1 حفنة بقدونس

ملح على النحو المطلوب

50 جرام طحين لوز

1 ملعقة كبيرة قشر ليمون حامض

4 ملاعق كبيرة زبدة

للتزيين

1 أعشاب مشكلة حسب الحاجة

وصفة سمك الليمون والبقدونس

طريقة عمل وصفة سمك الليمون والبقدونس:

الخطوة 1 اغسل السمك وقم بتغطيته بشكل صحيح

لتبدأ بغسل شرائح السمك بشكل صحيح. بعد ذلك ، في وعاء متوسط ​​الحجم ، أضف دقيق اللوز وقشر الليمون والبقدونس المفروم والملح حسب ذوقك. اخلطيها جيدًا ثم أضف شرائح السمك في هذا الخليط. تأكد من أن الشرائح مغطاة جيدًا بالمكونات.

الخطوة 2 اشوي السمك

الآن ، تذوب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة ثم تحمص شرائح السمك على كلا الجانبين لمدة 5-7 دقائق ، حتى يصبح لونها بني ومقرمش. تُزين بالأعشاب المشكلة وتقدم ساخنة!

يمكنك تقديمها مع الأرز أو البطاطا المهروسة أو البطاطا المقلية!

نصائح:

لإبراز مذاق هذا الطبق ، يمكنك تجفيف خليط الأعشاب والتوابل .

يمكن أن تعزز إضافة الثوم المقلي نكهة هذه الأطعمة الشهية .

يمكنك إضافة بعض الفلفل الحلو أو رقائق الفلفل الأحمر لإضفاء لمسة حارة على هذا الطبق .

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