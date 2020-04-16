وصفة سهلة لتحضير خبز الحليب في البيت بمكونات متوفرة في المطبخ، انتبهي للخطوات الهامة.

المكونات:

300 غ من دقيق الخبز ، 2 و 1/3 كوب

50 غ سكر

2 غ من الملح

1 بيضة أصغر

160 غ حليب 3.5٪ دهون

1.5 ملعقة صغيرة خميرة

30 غرام زبده غير مملحة

مخفوق بيض

1 بيضة مخفوقة جيدا + 1 ملعقة كبيرة ماء

الطريقة:

في الخلاط ، أضف جميع مكونات العجين باستثناء الزبدة ، واعجن على سرعة منخفضة لمدة 5-7 دقائق. ثم نضيف الزبدة. استمر في العجن لمدة 5 دقائق أخرى حتى تحصل على عجينة ناعمة ومرنة.

انقلي العجينة إلى لوح عليه رشة طحين بعد 5 دقائق ثم اضربيه عدة مرات على اللوح. تكرر هذه العملية لمدة 2-3 دقائق وتشكل في كرة مستديرة. يمكن أن يساعد ذلك على تقوية الغلوتين.

توضع في وعاء كبير وتغطى بغلاف بلاستيكي وتوضع جانباً حتى تتضاعف في الحجم.

ننقل العجين ونقسمه إلى نصفين. اضغط على كل نصفين لإزالة الفقاعات الداخلية ثم شكلها في كرة مستديرة. ثم قسم نصف العجينة إلى 8 حصص وضعيها واحدة تلو الأخرى في قالب كيك. يمكنك صنع رغيف أو كرات محشوة.

ضع القوالب في الفرن وضع بالقرب منه وعاء كبير مملوء بالماء الدافئ.

عندما يتضاعف حجم الكرات تقريبًا ، يسخن الفرن مسبقًا إلى 170 درجة مئوية (340 درجة فهرنهايت) ويدهن بالبيض بالفرشاة ويزين بالسمسم المحمص. يغطى الكعك بورق الالمنيوم عندما تحصل على لون جذاب (اختياري). تخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة. يرفع عن النار ويبرد.