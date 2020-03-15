وصفة صحية للتخلص من أعراض الانفلونزا

هل تخشى الاصابة بالزكام والبرد؟ هل تعاني من أعراض الانفلونزا؟ تعلم معنا هذه الوصفة السريعة والصحية للوقاية من هذه الاعراض وتخفيفها.

حبة البركة مفيدة جدا للجسم حيث انها تقي من امراض القلب ومفيدة للعيون وتساعد على رفع مناعة الجسم بشكل كبير، والعسل ايضا يساعد على رفع مناعة الجسم بصورة جيدة، والليمون يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج وهو مفيد للجسم ويساعدعلى رفع المناعة ويساهم في علاج الانفلونزا الموسمية.

وصفة حبة البركة بالليمون والعسل:

يتم وضع 3 ملاعق من حبة البركة المطحونة في وعاء ويضاف اليها 5 ملاعق كبيرة من العسل وعصير 3 حبات من الليمون، يضاف الى الخليط لتر من الماء المغلي ويغطي الخليط ويشرب منه كوب صباحاً وكوب مساء، وهذا المشروب يحسن جهاز المناعة ويساعد على التخلص من الفضلات ويحسن عمل الجهاز الهضمي ويمنع امراض القلب.