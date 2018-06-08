تخلصي من الهالات السوداء بوصفة طبيعية
هناك العديد من الوصفات التي تساعدك على التخلص من الهالات السوداء (shutterstock.com)
تخلصي من الهالات السوداء باستخدام وصفة سهلة و بسيطة من الطبيعة:
١- الطماطم: ضعي عصير الطماطم علي الهالات السوداء حول العين.
٢-الحليب البارد: ضعي قطنة في الحليب البارد ثم ضعيها أسفل عينيك.
٣-زيت اللوز: ضعي قليل من زيت اللوز علي الهالات السوداء.
٤-البطاطس: ضعي عصير البطاطس حول العين.
٥-الخيار: قومي بتقطيع الخيار إلي شرائح وضعيها علي عينيك.
٦-الشاي: ضعي باكت الشاي في الماء ثم ضعيه علي الهالات السوداء.
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