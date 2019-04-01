وصفة طبيعية لعلاج الكحة

هل تعاني من السعال أو الكحة المزمنة؟ لما لا تجرب وصفة طبيعية من زيت السمسم والبصل!

يعرف البصل بأن له الكثير من الفوائد على الجهاز التنفسي، حيث يساعد على تهدئة السعال وطرد البلغم والتخلص من التهابات الصدر. يعرف الثوم أيضًا بفائدته في تهدئه السعال وعلاج آلام الجيوب الأنفية، فكل من البصل والثوم يحتويان على مضادات للإلتهابات، و إضافة كل منهما إلى زيت السمسم يساعد في التخلص من الكحة والبلغم سريعاً.

المكونات

لتر من الماء

بصلة واحدة

2حص ثوم مهروس

5 ملاعق زيت السمسم

الطريقة :

إغلي لتر من الماء، ثم أضيفي إليه شرائح بصلة واحدة و حصان من الثوم المهروس و5 ملاعق من زيت السمسم.

غطي الخليط واتركيه من المساء حتى صباح اليوم التالي.

صفي الخليط جيدًا و اشربيه على الريق، ويمكن تحليته بالعسل.