وصفة فريك الجبن الغنية

يُمزج مرق الدجاج والحليب ومسحوق الثوم في قدر متوسط الحجم. ضعي غطاءً في الأعلى واتركيه حتى يغلي على نار متوسطة - عالية مع التحريك من حين لآخر لمنعه من الاحتراق .