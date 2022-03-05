وصفة فريك الجبن الغنية هذه الوصفة غنية جدًا ودسمة ولذيذة. تقدم مع وجبة فطور متكاملة أو كطبق جانبي لذيذ مع العشاء. جربيها اليوم من مطبخ البوابة.
وصفة فريك الجبن الغنية
المكونات:
2 كوب مرق دجاج
2 كوب حليب
¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 كوب فريك للطهي السريع
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زبدة
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج
4 أوقيات شيدر مبشور
الطريقة:
- يُمزج مرق الدجاج والحليب ومسحوق الثوم في قدر متوسط الحجم. ضعي غطاءً في الأعلى واتركيه حتى يغلي على نار متوسطة - عالية مع التحريك من حين لآخر لمنعه من الاحتراق.
- بمجرد الغليان ، أضيفي فريك الطهي السريع والملح. اخفض الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة منخفضة واترك الحبيبات تنضج لمدة 5 دقائق أو حتى تتكاثف مع التحريك من حين لآخر.
- تُرفع الحبيبات عن النار ويُضاف الزبدة والفلفل إلى المزيج.
- أخيرًا ، أضيفي جبن الشيدر المبشور ، حفنة تلو الأخرى ، حتى تذوب تمامًا في الفريك.
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