وصفة فطائر الكينوا الصحية هل تبحث عن وجبة خفيفة صحية لذيذة أيضًا؟ انهي بحثك هنا ، لأن هذه الوصفة ليست صحية فقط ولكنها جيدة وسريعة وسهلة أيضًا. لتحضير هذه الوصفة ، تحتاج فقط إلى الكينوا ، والبصل ، والفليفلة ، والجزر ، والملفوف ، وحفنة من التوابل. الكينوا مليئة بالطاقة بالبروتين والألياف ، مما يجعلها حبة مثالية لفقدان الوزن أيضًا. قد لا يحب الجميع الأطباق الشائعة التي تحتوي على الكينوا، لذا فهذه وصفة رائعة يمكنك تجربتها مع حبوب الكينوا. جرب هذه الوصفة .

وصفة فطائر الكينوا الصحية

المكونات:

1 كوب كينوا

½ فلفل حلو (فلفل أخضر)

¼ كوب ملفوف مبشور

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر

1 ملعقة صغيرة مسحوق مانجو جاف

ملعقتان كبيرتان من أوراق الكزبرة

1 بصلة كبيرة

½ جزرة

3 ملاعق كبيرة دقيق غرام (حمص)

1 ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

ملح

1 ملعقة طعام زيت نباتي

وصفة فطائر الكينوا الصحية

الطريقة:

الخطوة 1 نقع الكينوا وطحنها

انقع الكينوا لمدة 30 دقيقة. اغسلها الآن بشكل صحيح وأضفها إلى الخلاط واخلطها لتشكيل عجينة سميكة. أضف 1-2 ملعقة كبيرة ماء ، إذا لزم الأمر.

الخطوة 2 اصنع الخليط

ضع عجين الكينوا في وعاء. يُضاف البصل المفروم والفليفلة والجزر والملفوف وأوراق الكزبرة. نضيف دقيق الحمص والملح ومسحوق الكزبرة ومسحوق المانجو الجاف ومسحوق الفلفل الأحمر. اعط مزيجًا لطيفًا لتشكيل خليط سميك.

الخطوة 3 اصنع فطائر

قم الآن برش ملعقة كبيرة من الزيت على مقلاة غير لاصقة واتركها تسخن. اصنعي فطائر صغيرة من الخليط وضعيها في المقلاة. يُطهى من الجهتين حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

الخطوة 4 جاهز للتقديم

بمجرد طهي جميع الشرائح ، قدميها مع صلصة من اختيارك.

النصائح

يمكنك إضافة الخضار والتوابل من اختيارك لجعل الفطائر ألذ.

اقرأ أيضاً:

أفضل تتبيلة لشواء الدجاج

روبيان بجوز الهند في المقلاة الهوائية