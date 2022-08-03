وصفة فطيرة الدجاج بالخضار فطيرة لذيذة مصنوعة من الصفر بالجزر والبازلاء والكرفس في عجينة. أضف الزعتر وتوابل الدجاج لمزيد من النكهة.

وصفة فطيرة الدجاج بالخضار

المكونات:

1 رطل من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظام - مقطعة إلى مكعبات

1 كوب جزر مقطع شرائح

1 كوب بازلاء خضراء مجمدة

نصف كوب كرفس مقطع

نصف كوب زبدة

كوب بصل مقطع

كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة من بذور الكرفس

1 ½ كوب مرق دجاج

نصف كوب حليب

2 (9 بوصة) قشور فطيرة غير مطبوخة

وصفة فطيرة الدجاج بالخضار

الطريقة:

الخطوة 1

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية).

الخطوة 2

يُمزج الدجاج والجزر والبازلاء والكرفس في قدر. يُضاف الماء لتغطيته ويُغلى. يُغلى لمدة 15 دقيقة ، ثم يُرفع عن النار ويُصفّى.

الخطوة 3

أثناء طهي الدجاج ، تذوب الزبدة في قدر أخرى على نار متوسطة. يُضاف البصل ويُطهى حتى يصبح طريًا وشفافًا ، من 5 إلى 7 دقائق. أضيفي الدقيق والملح والفلفل وبذور الكرفس. قلبي ببطء في مرق الدجاج والحليب. خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة واتركيها على نار خفيفة حتى تصبح سميكة ، من 5 إلى 10 دقائق. يرفع عن النار ويوضع جانبا.

الخطوة 4

ضعي الدجاج والخضروات على عجينة الفطيرة السفلية. يُسكب المزيج السائل الساخن فوقها. تُغطى بالعجين وتُغلق الحواف وتُقطع أي عجينة زائدة. قم بعمل عدة شقوق صغيرة للسماح للبخار بالخروج.

الخطوة 5

تُخبز في الفرن المُسخن مسبقًا حتى تصبح ذهبية اللون وتكون الحشوة فقاعات ، 30 إلى 35 دقيقة. تبرد لمدة 10 دقائق قبل التقديم.

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