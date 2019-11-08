وصفة فعالة لتوحيد لون البشرة

الحليب والعسل

يجب خلط نصف كوب من الحليب مع ملعقة كبيرة من العسل وزيت الزيتون أو اللوز، ووضعها على الجسم لمدة ساعة كاملة، ثم يشطف الجسم بعدها بالماء الدافئ.

وهناك طريقة أخرى وهي عصير الليمون وزيت الزيتون وقشر البرتقال، فتحتوي تلك الخلطة على مضادات الأكسدة التى تساعد على إزالة البقع والنمش من خلال مزج كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من قشر البرتقال، وفركهم بالمناطق الداكنة بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، ويغسل الجسم بالماء الدافئ.

كما يعتبر مزج عصير الليمون مع الموز من أفضل الوصفات لأجل الحصول على بشرة لامعة ومشرقة، عن طريق مزج عصير الليمون مع الموز ووضعها على البشرة لمدة 20 دقيقة.