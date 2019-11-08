وصفة فعالة لتوحيد لون البشرة

تعاني المرأة في مختلف الفصول، خصوصًا المحجبات من الإحراج والتعب واحيانا تغير وعدم توحيد لون البشرة الناتج عن تعرضهم لفترات طويلة لأشعة الشمس سواء عند ذهابهم إلى العمل أو الجامعة.
وتنزعج الفتيات عند تغيير لون الرقبة واليد عن الوجه مما يجعلهم يشعرون بالحرج، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من مشكلة جفاف وعدم توحيد لون الجسم، منها:
الحليب والعسل
يجب خلط نصف كوب من الحليب مع ملعقة كبيرة من العسل وزيت الزيتون أو اللوز، ووضعها على الجسم لمدة ساعة كاملة، ثم يشطف الجسم بعدها بالماء الدافئ.
وهناك طريقة أخرى وهي عصير الليمون وزيت الزيتون وقشر البرتقال، فتحتوي تلك الخلطة على مضادات الأكسدة التى تساعد على إزالة البقع والنمش من خلال مزج كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من قشر البرتقال، وفركهم بالمناطق الداكنة بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، ويغسل الجسم بالماء الدافئ.
كما يعتبر مزج عصير الليمون مع الموز من أفضل الوصفات لأجل الحصول على بشرة لامعة ومشرقة، عن طريق مزج عصير الليمون مع الموز ووضعها على البشرة لمدة 20 دقيقة.