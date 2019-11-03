4 أطعمة تزيل سموم الجسم (صور)

يُمكن اتباع نظام غذائي معيّن للتخلص من السموم التي توجد داخل الجسم إذ يُتبع هذا النظام لمدة أسبوع فقط مع الحرص على الالتزام به في هذه المدة المحددة، مع العلم أنّ هذا النظام يُنقص الوزن بمقدار ثلاثة كيلوغرامات، نظراً لفقدان كميّة السموم، والبراز، والمياه المتراكمة في الجسم.

ويُمكن لهذه السموم، والمياه أن تعود، وتزيد الوزن لكن بكميّات أقل، وفي هذا المقال سنتحدث عن الأطعمة التي تساعد على إزالة سموم الجسم:

1- الفاكهة

تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من السوائل مما يساعد الجسم على التخلّص من السموم، كما تعدّ سهلة الهضم وغنيّة بالمواد المضادة للأكسدة، والعناصر الغذائية، والألياف، والفيتامينات المهمّة.

2- الأطعمة الخضراء

تساهم الخضروات الورقية في تحفيز الجهاز الهضمي على إزالة الكلوروفيل، حيث يعمل الكلوروفيل على التخلّص من السموم البيئية الضارّة الناتجة عن المعادن السامّة، ومبيدات الأعشاب، ومنتجات التنظيف، والمبيدات الحشرية، كما يساعد الكبد على إزالة السموم ومن الأمثلة على الخضروات الشعير، والقمح، واللفت، والسبانخ، والبرسيم، والجرجير.

3- الثوم

يعدّ الثوم من أهمّ الأطعمة التي تساعد على التخلّص من السموم، حيث يقوم بتحفيز الكبد على إنتاج إنزيمات تعمل على إزالة السموم وترشيح المخلّفات السامّة من الجهاز الهضمي.

4- الموز

يساعد الموز على طرد الغاز والماء الزائد من الجسم، وقد يقلل من انتفاخ البطن بنسبة 50% عند تناوله لمرتين يومياً كوجبة خفيفة قبل الأكل، كما يمكن أن يزيد من البكتيريا المضادة للانتفاخ في المعدة ويوفّر جرعة صحّية من البوتاسيوم؛ مما يساعد على تقليل احتباس الماء.

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