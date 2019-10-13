وصفة قشر البطيخ لخسارة الوزن

أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن إنقاذ حياة ما يقرب من 1.7 مليون شخص في العالم سنوياً في حال تم تناول كمية كافية من الفواكه والخضار لأنه هذا يساهم في الحد من الإصابة بالكثير من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

والمفاجأة أنه من الضروري أيضاً تناول بعض الفواكه مع قشرها ومنها البطيخ. فهذا القشر يحتوي عل حمض السيترولين الأميني الذي يضمن تحسين وظيفة العضلات وزيادة كتلتها ومنع احتباس الماء وتحفيز عملية خسارة الوزن.

ويعتبر هذا القشر مصدراً لليكوبين وهو مضاد أكسدة يساعد على محاربة سرطان البروستات وأمراض القلب. كما أنه يحارب الشوارد الحرة التي تسبب ظهور علامات الشيخوخة على الجلد.

وهو أيضاً غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية ومنها الفيتامينات A وC وB6 اضافة إلى المغنيزيوم والبوتاسيوم.

ولهذا ينصح باستخدام قشر البطيخ لتحضير وصفة تحتوي على الجزء الأبيض منه مع ملعقتي طعام من خل التوت، ملعقة طعام من العسل ونصف ملعقة وسط من بودرة الزنجبيل.

يقطع الجزء الأبيض من قشر البطيخ إلى شرحات طولية تنقع في خل التوت مع العسل والزنجبيل لمدة لا تقل عن ساعتين.

ويمكن تناولها بعد ذلك كطبق مصاحب للأطباق الرئيسية التي تحتوي على الدجاج واضافتها إلى سلطة التونا او الحبش.