وصفة كرات اللحم الإيطالية الصحية

كرات لحم الديك الرومي الإيطالي المخبوزة غنية وصحية ، مصنوعة من لحم الديك الرومي المطحون والمخبوز بدلاً من المقلي. وصفة سهلة ورائعة يمكن تناولها مع المعكرونة مع صلصة المارينارا.

المكونات:

16 أونصة لحم ديك رومي مطحون

½ كوب فتات خبز متبل إيطالية

½ كوب جبن بارميزان مبشور

¼ كوب بصل مبشور

¼ كوب بقدونس طازج مفروم

2 بيضة

2 حص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

½ ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

½ ملعقة صغيرة من البردقوش المجفف

¼ ملعقة صغيرة فلفل أحمر ، اختياري

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 375 فهرنهايت. ترش صينية الفرن برذاذ الطهي.

أضف جميع المكونات إلى وعاء خلط كبير وحرك أو اخلط حتى تمتزج. أرتدي زوجًا من القفازات عند المزج.

باستخدام مغرفة البوظة ، قم بتشكيل كرات اللحم وضعها بشكل متساوٍ على ورقة الخبز المدهونة.

تخبز لمدة 20-25 دقيقة ، أو حتى تصل إلى 165 درجة فهرنهايت (تضاف الى صلصة المارينارا).