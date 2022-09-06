وصفة كيش سريعة لوجبة الفطور هذا الكيش السريع مناسب جداً اذا لم يكن لديك الوقت لصنع العجين. إنها فكرة ممتازة لتناول غداء سريع. يمكنك إضافة أشياء أخرى مثل اللحم أو الدجاج أو السلطعون أو الروبيان أو البروكلي.

وصفة كيش سريعة لوجبة الفطور

المكونات:

8 شرائح لحم مقدد

4 أونصات جبن سويسري مبشور

1 ½ كوب حليب

4 بيضات كبيرة مخفوقة

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب بصل مفروم ناعماً

2 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

1 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

الخطوة 1

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). تدهن صينية الفطيرة 9 بوصة بقليل من الدهن.

الخطوة 2

ضعي اللحم المقدد في مقلاة كبيرة واطهيه على نار متوسطة عالية ، مع التقليب من حين لآخر ، حتى يتحول لونه إلى البني ، حوالي 10 دقائق. صفي شرائح اللحم المقدد على منشة ورقية. تنكمش وتوضع جانبا.

الخطوة 3

غطي قاع صينية الفطيرة المحضرة بالجبن المبشور واللحم المقدد المفتت. اخفقي الحليب والبيض والدقيق والبصل والزبدة والملح معًا في وعاء كبير حتى يصبح المزيج ناعمًا. يُسكب المزيج فوق الجبن واللحم المقدد في قدر الفطيرة.

الخطوة 4

يخبز الكيش في الفرن المسخن مسبقًا حتى يتم ضبط الوسط ، حوالي 35 دقيقة. قدميها ساخنة أو باردة.

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