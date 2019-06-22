وصفة كيكة السميد

طريقة سهلة ورائعة لاعداد كيكة السميد الشهية..

المقادير:

2 كوب (300 جم) من دقيق السميد

1 كوب (200 جم) زبادي

½ كوب (100 جم) سكر

¾ كوب (180 مل) زيت

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة (15 جم) بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة (5 مل) فانيليا سائلة

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ملح

الطريقة :

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. في وعاء كبير، ضعي الزيت والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق، حتى يُصبح الخليط فاتح اللون.

أضيفي البيضة تلو الأخرى، واخفقي جيدًا، ثم أضيفي الفانيليا واخفقي لمدة دقيقة. أضيفي الزبادي والدقيق والملح والبيكنج باودر، واخفقي لمدة 5 دقائق، حتى تمتزج المكونات ببعضها.

صبي العجين في صينية (مقاس 20 سم) مدهونة بالزبد ومرشوشة بالسميد. ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة، ثم أخرجيها من الفرن، واتركيها تبرد.

