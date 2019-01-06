وصفة طبيعية تزيل التجاعيد وتشد الوجه

كرري تلك الوصفة بانتظام للحصول على النتجة المطلوبة (shutterstock.com)

كل سيدة تطمح بأن يكون وجهها نضرًا، شابًا وخال من أي تجاعيد، لتشعر بجمالها وتتباهى به. فكل سيدة تريد تكون جميلة. وعندما تظهر معالم الشيخوخة، يصبح من الصعب الاهتمام بالبشرة حيث يمكن أن يؤدي ترهل الجلد وفقدان مرونته إلى ظهور التجاعيد.

هذا ما جعل النساء تبحثن عن علاج على مستحضرات التجميل اضافة الى عمليات التجميل للحصول على بشرة مثالية.

لذلك، يمكن لهذه الوصفة أن تساعد البشرة على جعلها شابة:

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صودا الخبز مع زيت جوز الهند، لتجديد خلايا البشرة وتطهيره من كل الشوائب، كما يتميز بخصائص مضادة للجراثيم والفطريات أيضًا.

المكونات المطلوبة:

• ملعقة كبيرة من صودا الخبز

• زيت جوز الهند

طريقة التحضير والتطبيق:

• مزج المكونات في وعاء للحصول على عجينة

• ضعي هذا الخليط على البشرة بحركات دائرية

• ثم حركيه على الوجه لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيدًا بالماء الفاتر

• كرري تلك الوصفة بانتظام للحصول على النتجة المطلوبة

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