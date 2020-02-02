وصفة مقشر البحر الميت

مقشر البحر الميت المصنوعة من املاح البحر الميت، رائعة للجسم ومقشر فعال للخلايا الميتة والجلد الجاف.

المقادير:

1 كوب من ملح البحر الميت ، مطحون ناعماً

ربع كوب زيت جوز الهند البكر

30 قطرة زيت الليمون العطري

من الضروري استخدام زيت الليمون المقطر بالبخار. من بين الخيارات الأخرى الجيدة للرائحة: زيت اللافندر والنعناع الأساسي ، على الرغم من أنه إذا كنت تستخدم النعناع ، فإنني أوصي بتخفيض الكمية إلى 20-25 قطرة على الأكثر - لإنها قوية جدًا!

طريقة صنع مقشر ملح البحر الميت:

تخلط المكونات في وعاء. تخزن في جرة نظيفة ، محكمة الاغلاق. إذا تم استخدام الزيوت الأساسية ، فمن الأفضل تخزينها في خزانة مظلمة لمنع الأكسدة.