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وصفة مقشر البحر الميت

منشور 02 شباط / فبراير 2020 - 04:15
وصفة مقشر البحر الميت

مقشر البحر الميت المصنوعة من املاح البحر الميت، رائعة للجسم ومقشر فعال للخلايا الميتة والجلد الجاف.

المقادير:

1 كوب من ملح البحر الميت ، مطحون ناعماً

ربع كوب زيت جوز الهند البكر

30 قطرة زيت الليمون العطري

من الضروري استخدام زيت الليمون المقطر بالبخار. من بين الخيارات الأخرى الجيدة للرائحة: زيت اللافندر والنعناع الأساسي ، على الرغم من أنه إذا كنت تستخدم النعناع ، فإنني أوصي بتخفيض الكمية إلى 20-25 قطرة على الأكثر - لإنها قوية جدًا!

طريقة صنع مقشر ملح البحر الميت:

تخلط المكونات في وعاء. تخزن في جرة نظيفة ، محكمة الاغلاق. إذا تم استخدام الزيوت الأساسية ، فمن الأفضل تخزينها في خزانة مظلمة لمنع الأكسدة.


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