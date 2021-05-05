مندي الدجاج من الأطباق المشهورة جداً بدول الخليج العربي واليمن، وخاصة بالولائم والعزائم الكبيرة، له مذاق مميز جداً، ولشكله وخاصة الأرز الملون ميزة، وطعم خاصة بين باقي أطباق الأرز الأخرى.. نقدم لك اليوم طبق مندي الدجاج الشهي وساحر الطعم.. حضريه على طريقتنا وشاركينا رأيك بطعمه المميز والطيب.

مندي الدجاج

مقادير مندي الدجاج

• أرز بسمتي : 1 كيلو

• الدجاج : دجاجتان (حجم وسط)

• مرق دجاج : 2 مكعب

• ملح : ملعقة صغيرة

• القرفة : 2 عود (بهار حب)

• هيل : 4 حبات (بهار حب)

• فلفل أسود : 4 حبات (بهار حب)

• ورق غار : 2 ورقة (بهار حب)

• لومي : 2 حبة (بهار حب)

• صبغة طعام : ملعقة صغيرة (لون برتقالي)

• لوز : كوب (مقلي، للتزيين)

• زبيب : كوب (للتزيين)

• بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة (لتتبيل الدجاج)

• الزعفران : ملعقة صغيرة (لتتبيل الدجاج)

• طماطم : 2 حبة (للصوص)

• الكزبرة : ملعقتان كبيرتان (للصوص)

• فلفل أخضر حار : 2 قرن (للصوص)

• الزيت : 3 ملاعق كبيرة (لتتبيل الدجاج)

• السمنة : ملعقة كبيرة

• رب الطماطم : ملعقتان كبيرتان

طريقة تحضير مندي الدجاج

• انقعي الأرز لمدة 30 دقيقة.

• تبلي الدجاج بالبهارات والصبغة والزيت ثم ضعيه في صينية الفرن وأدخليه للفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج.

• لتحضير الصوص: بالخلاط الكهربائي ضعي الطماطم المقطعة مع معجون الطماطم، وملعقة صغيرة من الملح والكزبرة والفلفل الأخضر الحار واخلطي.

• صفي الأرز واقليه بالسمنة ومكعب مرق الدجاج وقلبيه جيداً. ثم ضعي البهارات الحب. وصبي الماء واتركيه حتى ينضج.

• اقسمي نصف كمية الأرز، ولونيه بملون الطعام البرتقالي واخلطيه مع باقي الأرز الأبيض، وزينيه باللوز والزبيب وقدميه مع الدجاج المشوي.

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