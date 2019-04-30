وفقًا لبرجك.. هذا سبب ركود حياتك العاطفية مؤخرًا

جميعنا نمر بفترات ركود في حياتنا العاطفية نصبح فيها عزاب لفترة من الوقت، ما يثقل كاهلنا ويعكر مزاجنا ويضعف ثقتنا في أنفسنا، فنحن جميعًا نتوق للتواصل الإنساني.

ووفقا لمجلة "يورتانغو" هذه هي أسباب ركود حياتك العاطفية في الفترة الأخيرة بحسب برجك:

برج الحمل

تميل سيدة برج الحمل لكشف كل جوانب شخصيتها وحياتها في الموعد الأول، ولتخرج من فترة الركود العاطفي الذي تمر به تحتاج للاحتفاظ ببعض الغموض، وترك شريكها يجتهد للتعرف عليها.

برج الثور

تحتاج سيدة برج الثور للخروج من دائرة راحتها والتعرف على أشخاص جدد، بدلًا من انتظار شريكها دون بذل أي مجهود، فكسلها هو سبب ركود حياتها العاطفية.

برج الجوزاء

تجد الجوزاء صعوبة في مقابلة الشركاء وجها لوجه، ولكنها لا تولي حساباتها على مواقع المواعدة الالكترونية الاهتمام الكافي أيضًا، وللعودة لساحة المواعدة عليها ألا تنسى حضورها الرقمي.

برج السرطان

تستمر سيدة السرطان في مواعدة نوعًا واحدًا من الرجال، وإذا كان هناك أي اختلاف ترفضه، مما يضعف فرصها في الحصول على علاقة طويلة الأمد.

برج الأسد

يجد الرجال صعوبة في الاقتراب منك والتحدث إليكِ وأنتِ محاصرة بأصدقائك دائمًا، فلا بأس من وجود صديقة تدعمك، ولكن مع زيادة عدد الأصدقاء من حولك تضعف فرص تحدث الرجال معك.

برج العذراء

من الصعب للغاية إرضاء العذراء، فهي لا تقبل المساومة، ولكن هذا يضيق فرص عثورها على الشريك المناسب.

برج الميزان

تحتاج سيدة الميزان للتعلم أنه لا بأس من ارتكاب الأخطاء، فالحصول على علاقة محبة ودائمة ليس بالأمر السهل، ويتطلب عدة محاولات.

برج العقرب

سيدة العقرب جادة أكثر من اللازم، ورغم أن تلك الصفة قد تكون محببة لدى صديقاتها، إلا أنها قد تنفر الشركاء الجدد، ولحسن الحظ كل ما عليها فعله هو الاسترخاء والاستمتاع بتجربة التعرف على شريكها الجديد.

برج القوس

تميل سيدة القوس للمبالغة في تصرفاتها لإبهار شريكها، ولكن الحقيقة أن كل ما عليها فعله هو أن تكون على سجيتها.

برج الجدي

لا تمنح سيدة الجدي شركاءها المحتملين فرصة لنيل إعجابها، وعليها معرفة أن منح الرجل دقائق فقط لإبهارها، من شأنه أن يمنعها من التعرف عليه بحق ويقتل حياتها العاطفية.

برج الدلو

مثل الثور تحتاج سيدة الدلو للخروج من دائرة راحتها والتردد على أماكن مختلفة لمقابلة أشخاص جدد.

برج الحوت

سلبية سيدة برج الحوت تحبط كل من يحاول الاقتراب منها، وحتى تتخلص منها لن تجد أي حظ في الحياة الرومانسية.

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