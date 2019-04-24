للأسف أصحاب هذه الأبراج حظهم عاثر في الحب

في بعض الأحيان، يواجه الكثير منا صعوبة في العثور على الحب والشريك المناسب، ويمر ببعض العلاقات التي تنتهي بالانفصال، مما يؤدي إلى الشعور بالإحباط وفقدان الأمل في العثور على الحب.

لكن حدوث ذلك لا يعني أنك فقدت فرصة العثور على الحب للأبد، بل وفقا لمجلة "إيليت ديلي"، الأمر يرتبط بانتمائك لأحد الأبراج التالية التي تعد أكثر الأبراج ذات حظ عاثر في الحب:

الحوت

على الرغم من أن برج الحوت يتميز بعالمه الخاص من الأحلام والخيال، إلا أنه يعيبه قدرته على التغاضي عن الجانب السيء أو المظلم من الشريك ولديه قدرة كبيرة أيضًا على التضحية، وفي حين أن تلك الصفات مميزة، إلا أنها كثيرًا ما توقعه في فخ الاختيار الخاطئ.

الجدي

يتميز برج الجدي بالجدية، ولكنه لديه علاقة غير متكافئة مع الوقت، حيث قد يظهر الشريك المناسب لبرج الجدي في الوقت غير المناسب، أو العكس، ويظهر الشريك غير المناسب في الوقت المناسب للجدي عندما يكون مستعدًا لدخول علاقة والوقوع في الحب.

السرطان

في حين أن برج السرطان يُعرف بأنه حساسًا للغاية ومحب للآخرين، إلا أنه يتسم باندفاعه في مشاعره وتقلب حالته المزاجية أيضًا، مما قد يصعب الأمر على الشريك، كما أنه في حال مر بتجربة انفصال، يستغرق وقتًا طويلًا حتى يتعافى ويفكر في دخول علاقة أخرى.

العذراء

تكمن مشكلة برج العذراء في أنه إذا وقع في الحب، يحب الشريك بكل جوارحه ويكون حبه صادقًا ونقيًا خال من الألاعيب وأي ما يتناقض مع طبيعته المتحفظة، لذا وفي حال حدوث انفصال، يفقد العذراء الثقة في إمكانية الوقوع في الحب مرة أخرى والعثور على الشريك المناسب على الرغم من أنه يتسم بالتفاؤل، وذلك لأنه يريد تجنب فكرة التورط في علاقة مع شخص غير مناسب حتى يحين الوقت للعثور على ذلك الشخص المثالي له.

المزيد من الأبراج:

أبرزها السرطان.. هذه الأبراج ستدعمك مهما كانت الظروف

سيدات هذه الأبراج لا تستطعن مقاومة مراسلة شركائهن السابقين