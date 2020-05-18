أطباق رمضانية: يخنة مكسيكية بالدجاج

يخنة الدجاج المكسيكي وصفة جديدة ومختلفة من المطبخ المكسيكي.

المقادير :

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة متوسطة، مفرومة فرم خشن

4 حص ثوم كبيرة، مفرومة فرم خشن

2 هالبينو، مزال منهما البذور ومقطعين إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة اوريغانو مجفف

1 ملعقة صغيرة كمون مجفف

1 عبوة (28 أونصة) طماطم مفرومة

3 أكواب دجاج مطبوخ مقطع شرائح رفيعة

عدة رشات من صلصة ورسيستيرشاير

3 - 4 أكواب مرق دجاج

1 ليمون حامض

1 كوب أرز أبيض مطبوخ

ملح كوشير

كريما حامضة، للزينة

أوراق الكزبرة الطازجة ، للزينة

الطريقة:

1.سخني الزيت في قدر على نار متوسطة. أضيفي البصل واقليه لمدة دقيقة إلى دقيقتين. أضيفي الثوم والهالبينو واطهيهم حتى يصبح الثوم شفافاً ويلين المزيج بأكمله. أضيفي البهارات واستمري في الطهي لمدّة تتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين حتى تفوح رائحته. أضيفي الطماطم، الدجاج، صوص الورسيسترشاير، والمرق.

2.اتركي المزيج يغلي لمدة 20 دقيقة.

3.قطعي الليمون إلى نصفين، ثم اعصري الليمون في وعاء.

4.أضيفي الأرز الأبيض واستمري في الطهي لمدة 5 دقائق حتى يسخن الأرز، تبلي اليخنة بالملح حسب المذاق.

5.وزعي اليخنة على أطباق ثم زيني الوجه بالكريما الحامضة والكزبرة.