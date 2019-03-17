من بيربري لبرادا وغوتشي.. لماذا تنتشر الأزياء المسيئة؟ (صور)‎

سلسلة مفاتيح قرد برادا البالغ سعرها 550 دولار

بين الحين والآخر تطل علينا أزياء غريبة تثير الغضب بسبب تعديها حدود حرية الإبداع مسببة بعض الأذي النفسي، مع اتهامات مباشرة بالعنصرية طالت أسماء شهيرة في عالم الموضة منها برادا وغوتشي وبيربيري وغيرها.

جاء الأمر في تتابع سريع بدءًا بفيديو دولتشي أند غابانا لعرض أزياء شنغهاي الذي تم إلغاؤه في النهاية، حيث صور الموديل الصيني Zuo Wei وهو يكافح من أجل تناول البيتزا بالعيدان الصينية.

تلت ذلك سلسلة مفاتيح قرد برادا البالغ سعرها 550 دولار، والتي أزالتها من العرض بعد أن شبهها أحد محامي الحقوق المدنية بـ"ليتل سامبو" الشخصية الكرتونية في كتب الأطفال القديم والتي لاقت انتقادات عديدة واتهامات بالعنصرية لتمثيلها شخصية قرد أسود.

ثم جاء غطاء الرأس ذو الرباط، الذي قدمته بيربيري في مجموعة خريف 2019، والذي يشبه حبل الإعدام وليس حبل البحرية كما كان يقصد به.

وفي 20 فبراير، أجبر مدير إبداع غوتشي أليساندرو ميشيل على الاعتذار، بعد عرضه للسترة الشهيرة ذات "الوجهة السوداء" والتي صممت مع جزء أحمر يظهر كشفاه حمراء غليظة.

هذه الظاهرة ليست جديدة، حيث سبقتها وقائع قديمة كثيرة كانت أبرزها ما أثارتة المصممة الشهيرة ري كاواكوبو من صدمة وغضب في المؤتمر اليهودي الأوروبي من خلال عرض بيجاما مخططة في معرضها في خريف العام 1995، الذي نظم في الذكرى الخمسين للمحرقة.

ويقول إريك رايت، مصمم الأزياء الأمريكي من أصل إفريقي، والذي عمل بشكل وثيق مع كارل لاغرفيلد في Chloé و Fendi لمدة 23 عامًا، كما عمل لدى زوجة موتشيا برادا والمدير التنفيذي لمجموعة برادا باتريزيو بيرتيلي: "عند النظر في عملية صنع القرار وراء البضائع الفاخرة المذهلة التي تم إنتاجها مؤخرًا، نرى أنه يتم إنتاج العديد من المجموعات فضلاً عن سير عملية إنتاج الأزياء بسرعة كبيرة، وهو ما لا يدع فرصة للتفكير".

وأضاف: "هناك العديد من الأشياء التي قد لا يتم وضعها أمام أعين المديرين الإبداعيين للموافقة عليها، كما تنتشر بعض الأفكار مثل: حسنا لن يفكر أحد هكذا وأن هذا رائع لموسم واحد، ثم يحدث وتظهر واحدة من هذه القطع غير المدروسة لتثير جدلاً غير متوقع في السوق".

وعلق المصمم الأمريكي برابال غورونغ: "إن أفضل طريقة لاحترام وتقدير ثقافة الغير هي العمل مع الحرفيين المحليين لرفع مهاراتهم وتوليد فرص اقتصادية لهم، فإذا كنا سنعرض شيئًا أصليًا، أو شيئًا مستعارًا من ثقافة أخرى، يجب أن نلقي نظرة على نموذج يشاركه هذه الخلفية والخبرة".

ومع التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل التعرف على آراء الناس ومعرفة ما يشعرون به، وهو ما حدث مؤخرًا مع غوتشي.

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