6 أفكار لترضي بها زوجتك في عيد الأم

حاول أن تجعلها تشعر بالراحة، قم بمساعدتها في أعمال المنزل

عيد الأم مناسبة جميلة تحب أن تشعر النساء من خلالها بالتقدير والامتنان، فهو ليست مناسبة تخص بها والدتك فقط، بل لزوجتك نصيب يجب أن تحظى به خلال هذه المناسبة.

فيما يلي مجموعة من الأفكار التي ترضي بها زوجتك خلال هذا اليوم:

1- فاجئها قبل أمسية عيد الأم واصطحبها إلى العشاء لمطعمها المفضل، فقد ترغب زوجتك في قضاء يوم عيد الأم برفقة العائلة، ففكرة اصطحابها قبل هذه المناسبة لوحدكما واستعادة اللحظات الخاصة لكما سيعني لها الكثير.

2- استيقظ باكراً في هذا اليوم وقم بإعداد وجبة فطور واصطحبه إلى السرير، فتواجد الأطفال وانشغالات الحياة الكثيرة قد تنسيك أحيانا اللحظات الرومانسية التى كنت تتمتع بها برفقة زوجتك.

3- اجعل هذا اليوم يومها، اسألها كيف تحب أن تقضي هذا اليوم سواء اختارت أن تخرج بنزهة عائلية أو أن تقضيه للقيام بأمر تحبه، المهم أن ترضيها مهما كانت رغبتها.

4- حاول أن تجعلها تشعر بالراحة، قم بمساعدتها في أعمال المنزل، يمكنك القيام بالأمور البسيطه التى تشعر أنك تستطيع أن تتقنها، فأي مبادرة بسيطه منك ستشعرها بالسعادة ومدى تقديرك لها.

5- اشتر هدية رومانسية وقدمها في عيد الأم، الهدية الرومانسية ستعيد إلى بالها ذكريات جميلة وستشعرها أنها ما زالت المرأة التى تحبها.

6- قم بعمل "مساج" لزوجتك في أمسية عيد الأم، فقد لا يدرك الكثيرون فوائد المساج وأثره الإيجابي على العلاقة الزوجية، فهو سيبعث الراحه في نفسها ويشعرها بالاسترخاء.

للمزيد من مقالات عيد الأم:

مجموعة نصائح لاختيار الهدية الأنسب لـ "ست الحبايب"

صور الأمهات بإطلالات رسمية متشابهة مع بناتهن

فساتين ربيعية عملية للأمهات من وحي عيد الأم